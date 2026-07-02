Indignación tras polémica en el Portugal - Croacia: "Un robo nunca antes visto"

El árbitro principal detuvo la reanudación del juego tras la intervención del VAR, que solicitó la revisión de la acción por una posible posición adelantada en el inicio de la jugada. Tras varios minutos de incertidumbre, el colegiado tomó la decisión de anular el gol, desatando la frustración de los jugadores croatas y el alivio absoluto de Portugal.