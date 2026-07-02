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Indignación tras polémica en el Portugal - Croacia: "Un robo nunca antes visto"

La indignación es total tras el polémico encuentro que terminó envuelto en controversia y que ha desatado una fuerte ola de críticas en todo el mundo.

Indignación tras polémica en el Portugal - Croacia: Un robo nunca antes visto
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La selección de Portugal volvió a estar en el centro de la atención mundial tras un final de partido absolutamente dramático ante Croacia en el Mundial 2026. Las redes sociales arden al extremo de tildar de "robo" lo ocurrido.

 Foto Agencia EFE.
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La selección de Portugal protagonizó una de las remontadas más emocionantes de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 al derrotar este jueves por 2-1 a Croacia en un partido cargado de tensión, dramatismo y emociones hasta el último segundo.

 Foto X Selección Portugal.
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En una jugada cargada de tensión dentro del área, Joško Gvardiol logró enviar el balón al fondo de la red, desatando la celebración inmediata del conjunto croata, que ya saboreaba un empate que forzaría la prórroga. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos.

 FOTO EFE.
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El árbitro principal detuvo la reanudación del juego tras la intervención del VAR, que solicitó la revisión de la acción por una posible posición adelantada en el inicio de la jugada. Tras varios minutos de incertidumbre, el colegiado tomó la decisión de anular el gol, desatando la frustración de los jugadores croatas y el alivio absoluto de Portugal.

 FOTO EFE.
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El estadio quedó en silencio mientras se confirmaba la decisión arbitral, que terminó siendo determinante en el resultado final. Portugal, que ya celebraba virtualmente su clasificación, respiró aliviado al ver cómo el tanto del empate era invalidado en el último minuto del encuentro.

 Foto Agencia EFE.
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La acción generó todo tipo de reacciones tanto en el terreno de juego como en redes sociales, donde la decisión del VAR fue ampliamente discutida. Para muchos, Croacia fue víctima de una decisión muy ajustada, mientras que otros destacaron la correcta aplicación del reglamento en una jugada límite.

 Foto Agencia EFE.
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La decisión arbitral en los momentos finales del encuentro, sumada a la intervención del VAR que anuló un gol agónico de Croacia, desató una auténtica tormenta digital en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a cuestionar la validez del resultado.
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Muchos aficionados calificaron la acción como “injusta” y llegaron incluso a hablar de “robo”, señalando que Croacia fue perjudicada en una jugada determinante que pudo cambiar por completo el destino del partido
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El tanto de Joško Gvardiol, anulado en el último suspiro tras la revisión del VAR, se convirtió rápidamente en tendencia mundial, acompañado de videos, repeticiones y debates encendidos sobre la decisión arbitral.
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La decisión arbitral en los momentos finales del encuentro, sumada a la intervención del VAR que anuló un gol agónico de Croacia, desató una auténtica tormenta digital.
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La polémica trascendió fronteras y también tuvo fuerte repercusión en Sudamérica, donde usuarios argentinos se pronunciaron masivamente en redes sociales, sumándose al debate global.
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Desde Argentina, muchos comentarios cuestionaron la intervención del VAR en una acción tan ajustada en el tiempo añadido, mientras otros defendieron la aplicación del reglamento, generando una nueva ola de discusión que amplificó aún más la controversia.
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La tensión no solo se vivió en el campo, sino que se trasladó de inmediato al entorno digital, donde el debate sigue creciendo y alimenta aún más la controversia alrededor de una de las clasificaciones más comentadas del Mundial 2026.
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Las redes sociales estallaron luego del polémico triunfo de Portugal ante Croacia en el Mundial 2026.
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Diario Olé de Argentina.
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Faitelson no podía faltar y desató revuelo con su punto de vista.

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En Honduras no pasó desapercibida la polémica y Mauricio Kawas dejó su comentario.
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El futbolista hondureño Mario Martínez se pronunció en las redes sociales.
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Johan Raudales de Honduras comparó el gol de Croacia invalidado con uno que le invalidaron a Marathón en la final ante Olimpia.
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