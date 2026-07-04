Tulio Arnaldo Bueso asume la presidencia del Club Rotario San Pedro Sula 2026-2027

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Rotario San Pedro Sula inició oficialmente su nuevo año rotario con la toma de posesión de la Junta Directiva para el período 2026-2027, durante una ceremonia en la que Tulio Arnaldo Bueso Jacquier asumió la presidencia de la organización.

Al acto asistieron más de 100 personas, entre socios rotarios, autoridades distritales, representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones aliadas e invitados especiales.

Durante su intervención, Tulio Arnaldo Bueso Jacquier, presidente del Club Rotario San Pedro Sula, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando proyectos orientados al bienestar de las comunidades, mediante alianzas estratégicas y acciones sostenibles.

La nueva Junta Directiva trabajará bajo el lema "Genera un Impacto Duradero", con el objetivo de fortalecer el servicio rotario, promover iniciativas de impacto social y ampliar la colaboración con empresas, organizaciones e instituciones comprometidas con el desarrollo del país.

En la ceremonia también se reconoció la gestión de la Junta Directiva saliente por su labor durante el período anterior y por dar continuidad a los proyectos de servicio que desarrolla el club.

Fundado en 1939, el Club Rotario San Pedro Sula forma parte de Rotary International y desarrolla programas enfocados en áreas como educación, salud, desarrollo comunitario, protección del medio ambiente y liderazgo juvenil. La organización cuenta con más de ocho décadas de trayectoria promoviendo proyectos de servicio en beneficio de la población hondureña.

Con el inicio del nuevo período rotario, la organización reiteró su compromiso de continuar promoviendo el voluntariado y la ejecución de iniciativas que contribuyan al desarrollo de las comunidades.