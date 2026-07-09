Uremu ofrecerá concierto benéfico para llevar a 40 jóvenes músicos a Argentina

San Pedro Sula, Honduras

La música volverá a convertirse en una herramienta de transformación social con el concierto benéfico "Raíces que Nos Unen: De Honduras a Argentina", organizado por Proyecto Uremu para recaudar fondos que permitan a más de 40 estudiantes hondureños participar en un importante intercambio cultural en el extranjero. La presentación se realizará el próximo 18 de julio, a partir de las 7:00 de la noche, en el Centro Cultural Sampedrano, donde el público podrá disfrutar de una velada cargada de identidad latinoamericana, mientras contribuye a impulsar el futuro de jóvenes músicos del país.

La iniciativa busca hacer realidad el viaje que la delegación emprenderá en octubre hacia Argentina, donde compartirá experiencias con la Orquesta Juvenil de San Telmo, la Orquesta Escuela de San Isidro y el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, fortaleciendo el intercambio artístico y cultural entre ambos países. Para Proyecto Uremu, esta experiencia representa mucho más que una gira internacional. Se trata de una oportunidad para que niños, niñas y adolescentes demuestren el talento hondureño en escenarios internacionales y vivan un proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo artístico y personal.





Desde su creación, la organización ha trabajado con estudiantes provenientes de comunidades vulnerables, brindándoles educación musical gratuita, formación integral y espacios donde la disciplina, el arte y los valores se convierten en herramientas para construir un mejor futuro. El repertorio del concierto ofrecerá un recorrido por diferentes ritmos y expresiones musicales de Latinoamérica. Entre las obras seleccionadas destacan "Chamambo", "Colombia Tierra Querida", "Por una Cabeza", "Todo Cambia", "El Matador", "Popurrí Folclórico" y "En Mi País", piezas que reflejan la riqueza cultural del continente. Cada interpretación ha sido elegida para transmitir el orgullo por las raíces latinoamericanas y conectar al público con historias de esfuerzo, perseverancia y sueños que encuentran en la música una oportunidad para crecer.