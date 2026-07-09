Suben a 3.899 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela

La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este jueves a 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 126 personas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que 17.907 personas se encuentran sin vivienda tras el doble terremoto, mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.