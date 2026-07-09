Capturan a hombre que admitió pagar L4,000 al mes para convivir con una niña de 11 años en Olancho

Un hombre señalado de convivir durante varios meses con una niña de 11 años fue capturado por las autoridades en Catacamas, Olancho, en un caso que ha generado indignación y que es investigado por su posible relación con delitos contra menores.
El sospechoso fue identificado como Ángel Cardona, quien, según las investigaciones preliminares, habría mantenido una relación de convivencia con la menor durante aproximadamente seis meses.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el detenido habría reconocido que entregaba dinero de manera periódica para poder permanecer con la niña.
“Todo estaba en orden, yo cumplía con el pago cada mes”, habría manifestado el sospechoso durante las diligencias policiales, según el reporte del caso.
Las investigaciones indican que el hombre presuntamente pagaba 4,000 lempiras mensuales, dinero que, según su propia versión, era entregado a la madre de la menor como parte de un supuesto acuerdo.
El caso salió a la luz luego de una intervención policial que permitió detectar la presunta situación de explotación que enfrentaba la niña.
Madre niega haber recibido dinero
Aunque inicialmente también fue requerida por las autoridades, la madre de la niña niega haber participado en cualquier tipo de negociación relacionada con sus hijas.
La mujer rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que está siendo responsabilizada injustamente por hechos en los que afirma no tener ninguna participación.
Sin embargo, la investigación tomó un nuevo giro luego de que el sospechoso declarara que sí realizaba pagos mensuales por la convivencia con la menor.
Según la información recopilada por los investigadores, la madre habría sido señalada de recibir dinero por sus dos hijas menores de edad, una de 11 años y otra de 15.
Las autoridades manejan la hipótesis de que se habrían entregado aproximadamente 2,000 lempiras por cada menor, aunque estos extremos aún forman parte de las pesquisas en curso.
Pese a esos señalamientos, la mujer fue dejada en libertad luego de que el Ministerio Público no presentara una acusación formal en su contra durante esta etapa del proceso.
Por esa razón, la madre continúa al cuidado de las menores mientras avanzan las investigaciones. Entretanto, Ángel Cardona permanece privado de libertad y a disposición de las autoridades competentes.
El caso ha causado conmoción en Olancho y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la niñez frente a delitos de explotación y violencia sexual.