Capturan a hombre que admitió pagar L4,000 al mes para convivir con una niña de 11 años en Olancho

Olancho, Honduras

Un hombre señalado de convivir durante varios meses con una niña de 11 años fue capturado por las autoridades en Catacamas, Olancho, en un caso que ha generado indignación y que es investigado por su posible relación con delitos contra menores.

El sospechoso fue identificado como Ángel Cardona, quien, según las investigaciones preliminares, habría mantenido una relación de convivencia con la menor durante aproximadamente seis meses. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el detenido habría reconocido que entregaba dinero de manera periódica para poder permanecer con la niña. “Todo estaba en orden, yo cumplía con el pago cada mes”, habría manifestado el sospechoso durante las diligencias policiales, según el reporte del caso. Las investigaciones indican que el hombre presuntamente pagaba 4,000 lempiras mensuales, dinero que, según su propia versión, era entregado a la madre de la menor como parte de un supuesto acuerdo. El caso salió a la luz luego de una intervención policial que permitió detectar la presunta situación de explotación que enfrentaba la niña.

Madre niega haber recibido dinero