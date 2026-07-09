Cae supuesto distribuidor de drogas en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

De acuerdo con el informe policial, el detenido es originario de San Isidro, Intibucá, de oficio jornalero y residente en la colonia 11 de Abril, donde fue requerido mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos en el sector.

Un hombre de 32 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido con varias dosis de supuesta marihuana y cocaína durante un operativo desarrollado en la colonia 11 de Abril, en el municipio de Choloma, Cortés.

Durante la inspección, los agentes le decomisaron un bolso de tela color café en cuyo interior encontraron 20 envoltorios plásticos con supuesta marihuana y otros 20 envoltorios que contenían bolsitas en forma de punta con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Según las autoridades, la droga incautada estaba lista para su distribución, por lo que el hombre fue detenido de inmediato bajo la sospecha del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Tras la captura, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se realizaron las diligencias correspondientes para la integración del expediente investigativo.

Posteriormente, quedó bajo custodia en la Estación Policial del sector López Arellano, desde donde fue remitido al Ministerio Público para que responda por el delito que se le imputa.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan con el propósito de establecer si el detenido mantiene nexos con estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo que operan en el Valle de Sula.