La Victoriano López estrena su primer festival internacional de música en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La música académica tendrá una nueva cita en San Pedro Sula con la realización del Primer Festival Internacional Victoriano López, una iniciativa que reunirá talento hondureño e invitados extranjeros en una velada dedicada a la excelencia y la sensibilidad artística. La apertura de este nuevo encuentro cultural se celebrará el próximo 31 de julio, a las 7:00 p. m., en la Sala de Conciertos Tutto Diffent de la Escuela de Música Victoriano López, donde el público podrá disfrutar de una programación preparada especialmente para la ocasión.

La Orquesta Sinfónica Victoriano López será protagonista de la jornada bajo la dirección artística del maestro Jorge L. Banegas, reconocido por su trayectoria y compromiso con el desarrollo musical y la formación de nuevas generaciones de artistas. Para esta primera edición, el festival contará con la participación especial de los músicos brasileños Marcos Machado y Ney Fialkow, quienes compartirán escenario con los intérpretes hondureños y aportarán su experiencia, virtuosismo y sensibilidad a la propuesta musical. La presencia de los artistas internacionales fortalece el espíritu de intercambio cultural del festival, concebido como un espacio para celebrar el talento, la excelencia y la pasión por la música. Bajo el concepto de "Premiere del Victoriano López International Music Festival", el concierto es el inicio de una nueva experiencia artística que busca enriquecer la agenda cultural de San Pedro Sula y acercar al público a presentaciones de alto nivel. La velada promete cautivar a los asistentes a través de la fuerza interpretativa de la Orquesta Sinfónica Victoriano López y la participación de sus invitados, en un escenario que permitirá apreciar de cerca la riqueza y expresividad de la música. Con esta iniciativa, este centro de educación musical continúa impulsando espacios para la difusión del arte y el encuentro entre músicos nacionales y extranjeros, promoviendo experiencias que fortalecen el movimiento cultural hondureño. El Primer Festival Internacional Victoriano López representa, además, una oportunidad para que los amantes de la música sean testigos del nacimiento de una nueva propuesta artística en la ciudad. La aportación para asistir al concierto será de 500 lempiras. Puede contactarse por mensaje al Facebook de la institución: @escuelademusicavictorianolopez, así como al WhatsApp 9591-0329.

Artistas internacionales invitados