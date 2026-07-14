La Victoriano López estrena su primer festival internacional de música en SPS

La música académica tendrá una nueva cita en San Pedro Sula con la realización del Primer Festival Internacional Victoriano López, una iniciativa que reunirá talento hondureño e invitados extranjeros en una velada dedicada a la excelencia y la sensibilidad artística.
La apertura de este nuevo encuentro cultural se celebrará el próximo 31 de julio, a las 7:00 p. m., en la Sala de Conciertos Tutto Diffent de la Escuela de Música Victoriano López, donde el público podrá disfrutar de una programación preparada especialmente para la ocasión.
La Orquesta Sinfónica Victoriano López será protagonista de la jornada bajo la dirección artística del maestro Jorge L. Banegas, reconocido por su trayectoria y compromiso con el desarrollo musical y la formación de nuevas generaciones de artistas.
Para esta primera edición, el festival contará con la participación especial de los músicos brasileños Marcos Machado y Ney Fialkow, quienes compartirán escenario con los intérpretes hondureños y aportarán su experiencia, virtuosismo y sensibilidad a la propuesta musical.
La presencia de los artistas internacionales fortalece el espíritu de intercambio cultural del festival, concebido como un espacio para celebrar el talento, la excelencia y la pasión por la música.
Bajo el concepto de "Premiere del Victoriano López International Music Festival", el concierto es el inicio de una nueva experiencia artística que busca enriquecer la agenda cultural de San Pedro Sula y acercar al público a presentaciones de alto nivel.
La velada promete cautivar a los asistentes a través de la fuerza interpretativa de la Orquesta Sinfónica Victoriano López y la participación de sus invitados, en un escenario que permitirá apreciar de cerca la riqueza y expresividad de la música.
Con esta iniciativa, este centro de educación musical continúa impulsando espacios para la difusión del arte y el encuentro entre músicos nacionales y extranjeros, promoviendo experiencias que fortalecen el movimiento cultural hondureño.
El Primer Festival Internacional Victoriano López representa, además, una oportunidad para que los amantes de la música sean testigos del nacimiento de una nueva propuesta artística en la ciudad. La aportación para asistir al concierto será de 500 lempiras. Puede contactarse por mensaje al Facebook de la institución: @escuelademusicavictorianolopez, así como al WhatsApp 9591-0329.
Artistas internacionales invitados
Marcos Machado, una vida dedicada al contrabajo
El brasileño Marcos Machado ha construido una destacada carrera internacional como contrabajista, solista, músico de cámara y docente. Desde 2005 es profesor en The University of Southern Mississippi, donde también impulsa la formación musical y dirige el Southern Miss Bass Symposium.
Su preparación académica incluye estudios en Uruguay, Estados Unidos y Francia. Es el único sudamericano en obtener dos diplomas de enseñanza e interpretación de L’Institut International de Contrebasse de Paris, donde estudió con el reconocido François Rabbath. Además, posee un doctorado en Artes Musicales con especialización en interpretación de contrabajo.
Machado ha llevado su talento a escenarios y festivales de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, incluyendo el Montreux Jazz Festival y el Vienne Jazz Festival. Su trayectoria también abarca estrenos mundiales, grabaciones y colaboraciones de alto nivel. Como integrante del Conspirare Ensemble participó en producciones nominadas a los premios Grammy.
En Brasil, es fundador y director pedagógico del Festival Internacional Música no Pampa (FIMP), una iniciativa dedicada a la enseñanza y al intercambio artístico que se celebra anualmente en la ciudad de Bagé.
Ney Fialkow, excelencia y virtuosismo frente al piano
Ganador de importantes concursos, entre ellos el prestigioso Premio de Música Eldorado de São Paulo, Ney Fialkow es uno de los pianistas brasileños con una sólida trayectoria como solista, músico de cámara y académico. Actualmente es catedrático del Departamento de Música de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.
Fialkow debutó como solista a los 18 años junto a la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre y, desde entonces, se ha presentado con destacadas agrupaciones y directores en Brasil y el extranjero. Su formación incluye una maestría en Música por el Conservatorio de Nueva Inglaterra y un doctorado en Artes Musicales, con honores, por el Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins.
Apasionado por la música de cámara, ha colaborado con reconocidos intérpretes internacionales y ofrecido recitales y clases magistrales en diferentes países. Su trabajo discográfico también ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Açorianos al Mejor CD Clásico por "Sonatas Brasileiras".
Entre sus producciones más destacadas figura "Metamorfora", grabada junto al contrabajista Marcos Machado. Además, el álbum "Claudio Santoro: obras completas para violonchelo y piano", realizado con Hugo Pilger, fue nominado a Mejor Álbum de Música Clásica en los Latin Grammy de 2021.