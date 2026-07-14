Kane sale al paso y aclara la polémica entre Tuchel y Jude Bellingham

Estados Unidos.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por una inesperada controversia entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham. Sin embargo, el capitán Harry Kane salió al frente para enviar un mensaje de calma y asegurar que el vestuario inglés permanece unido de cara al decisivo duelo ante Argentina.

Luego del sufrido triunfo sobre Noruega, Tuchel sorprendió al cuestionar públicamente el rendimiento de su equipo, afirmando que Inglaterra estuvo lejos de su mejor versión pese a conseguir el boleto a las semifinales. Las palabras del seleccionador no fueron del agrado de Jude Bellingham. El mediocampista respondió con un escueto “Whatever” (“Lo que sea”) cuando fue consultado sobre las críticas, un gesto que rápidamente generó rumores de un posible distanciamiento entre ambas figuras.

Ante el revuelo, Harry Kane decidió poner fin a las especulaciones. El delantero del Bayern Múnich y capitán de los ‘loa tres leones’ dejó claro que dentro del grupo no existe ningún conflicto y defendió tanto a su entrenador como a su compañero. “No hay ningún problema. El míster solo quiere exigirnos porque sabe el nivel que podemos alcanzar. Jude también quiere ganar y todos compartimos el mismo objetivo”, explicó Kane. El goleador inglés también aseguró que desde afuera se está intentando crear una historia que no refleja la realidad del vestuario. “Se habla mucho, pero nosotros estamos completamente unidos. Estamos concentrados únicamente en preparar la semifinal”, añadió.