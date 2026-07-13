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FIFA sorprende con cuarteta arbitral para el duelo Argentina vs Inglaterra

Ambas semifinales serán dirigidas por árbitros de Concacaf en el Mundial 2026.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:28 -
  • Heber Betancourt
FIFA sorprende con cuarteta arbitral para el duelo Argentina vs Inglaterra

Messi y Jude Bellingham son las figuras de Argentina e Inglaterra para esta semifinal de la Copa del Mundo. Foto, EFE.

Estados Unidos.

La FIFA hizo oficial este lunes la designación arbitral para las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y la CONCACAF será protagonista en los dos partidos que definirán a los finalistas del torneo.

El estadounidense Ismail Elfath fue nombrado árbitro central para el esperado choque entre Argentina e Inglaterra, un duelo cargado de historia y rivalidad que se disputará este miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. (hora de Honduras) en el Atlanta Stadium.

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Elfath estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro y Daniele Bindoni el asistente de reserva.

El compromiso promete ser uno de los más atractivos del Mundial. Argentina, liderada por Lionel Messi, buscará dar un paso más hacia una nueva final mundialista tras eliminar a Suiza en cuartos de final.

Del otro lado estará una Inglaterra que llega en gran momento y quiere volver a disputar una final de Copa del Mundo después de seis décadas.

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Messi, además, continuará su lucha por seguir ampliando sus impresionantes registros en los Mundiales y comandar a la Albiceleste hacia otra cita histórica. El ganador del encuentro avanzará a la gran final del 19 de julio, donde enfrentará al vencedor de la llave entre España y Francia.

La FIFA hizo oficial los árbitros por medio de sus redes sociales.

La FIFA hizo oficial los árbitros por medio de sus redes sociales.

Precisamente, la otra semifinal también tendrá presencia de la región, ya que el salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre españoles y franceses.

Con estas decisiones, la FIFA vuelve a depositar su confianza en los árbitros de la CONCACAF, quienes estarán al frente de los dos partidos más importantes del torneo antes de la gran final.

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Redacción web
Heber Betancourt

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