¿Conflictos con Ángela Aguilar? Papá de Christian Nodal revela la verdad

Aunque han pasado más de dos años desde que se dio a conocer su romance, la polémica persiste para Christian Nodal y Ángela Aguilar que también enfrentan rumores de un distanciamiento familiar.
Pese a que se mantuvieron alejados del escándalo que rodea a su hijo, Jaime González, padre de Nodal, habló por primera vez de la controversia aclarando si existe buena relación con la cantante y respondiendo a las críticas en contra de la pareja.
Pese a que Jaime González y Silvia Cristina Nodal, padres de Christian Nodal, decidieron mantenerse alejaos de toda controversia que rodea al cantante desde que hizo pública su relación con Ángela Aguilar, no han evitado ser blanco de controversia.
Y es que han surgido rumores sobre un supuesto conflicto con su hijo por su carrera artística y distanciamiento derivado de las críticas por su matrimonio con la menor de los Aguilar.
Jaime González habló por primera vez de la polémica que rodea a su hijo, Christian Nodal, y dijo tener una buena relación con Ángela Aguilar.
El productor aclaró que no está en desacuerdo con que los artistas compartan escenario, como se había especulado. Además, negó que existiera una crisis en el matrimonio del sonorense asegurando que se mantienen en contacto y que sabría si existiera la posibilidad de una separación.
“Yo nunca me he enterado de eso, eso creo que es falso también. No puedo asegurarlo porque no vivo con ellos, ¿verdad? Pero sí tengo comunicación con Christian, nunca me ha llamado, seguramente me habría llamado para decirme algo que estuviera separado o algo”, dijo en entrevista para "Despierta América".
Sobre las constantes críticas que enfrenta Ángela Aguilar debido a su matrimonio con Christian Nodal y las declaraciones en las que se vio involucrada Cazzu, Jaime González se mostró en desacuerdo por los ataques en contra de la hija de Pepe Aguilar y no dudó en defenderla.
“Es terrible. A mí no me gusta como están manejando este rollo negativo, o sea, no se lo merecen ellos. Nadie, ninguna persona se lo merece”, añadió.
El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue siendo tema de conversación en redes sociales, desde el inicio de su relación hasta la fecha, los cantantes han enfrentado una ola de críticas.