Actores y directores recuerdan a Sam Neill: "Un auténtico caballero"

“Sam fue excepcionalmente colaborativo”, expresó Spielberg, quien señaló que interpretar al paleontólogo Alan Grant representó un reto para el actor, debido a que el personaje mostraba rechazo hacia los niños, una característica opuesta a la personalidad de Neill como padre. “Adoré hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia Jurassic, y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de seguidores alrededor del mundo”, afirmó el director.