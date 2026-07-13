Actores y directores recuerdan a Sam Neill: "Un auténtico caballero"

Directores como Phillip Noyce ('Dead Calm'), los primeros ministros de Nueva Zelanda y Australia, Christopher Luxon y Anthony Albanese, y actores como Toni Collette y Joel Tobeck han recordado a Sam Neill, fallecido hoy a los 78 años, como un "caballero" y un actor "profundamente sensible".
Neill participó en más de 150 títulos de cine y televisión a lo largo de su carrera. Su papel más célebre fue como el paleontólogo Alan Grant en la saga 'Jurassic Park', pero también participó en grandes títulos como 'The Hunt for Red October', 'The piano' o 'Peaky Blinders'.
La actriz Toni Collette, que actuó junto a Neill en 'A Long Way Down' y la comedia criminal australiana 'Dirty Deeds', compartió una publicación en Instagram en la que habla del fallecido como un 'héroe', una 'leyenda' y 'un encanto de persona'. 'Nuestro gran amigo. Ya te echamos muchísimo de menos. Descansa en paz dondequiera que estés', añadió.
Y en una storie que compartió en su cuenta de Instagram, Toni Collette también se refirió a Sam Neill como un "auténtico caballero" y con un "gran corazón" así como "divertido".
Joel Tobeck, actor y compañero de reparto en 'Perfect Strangers', compartió varias publicaciones sobre Neill, en las que explicaba como el actor era capaz de hacerle creer que podía hacer cualquier cosa y lo recordó como "un auténtico caballero".
"Este hombre me hacía sentir que podía volar. Incluso cuando estaba completamente perdido en su presencia, él hacía que todo estuviera bien. Nos encantaba hablar de rugby. Descansa en paz, viejo amigo. Sam Neill, un verdadero caballero", escribió Joe.
El director australiano Phillip Noyce, que dirigió a Neill en 'Dead Calm' en 1989 junto a Nicole Kidman, señaló a The Guardian: "Sam fue quizá el actor más caballeroso que he conocido jamás. Sensato y sincero en un mundo del espectáculo lleno de egos desmedidos. Su palabra era su contrato".
El director de 'Jurassic World: Dominion', Colin Trevorrow, describió a Neill como un hombre "profundamente sensible y maravilloso", que le apoyó en momentos difíciles, según recoge The Guardian. "Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y la seguridad que aportaba a sus personajes", añadió.
El actor Alan Cumming lo calificó en Instagram como 'un hombre glorioso y hermoso', mientras que Kylie Minogue escribió en el anuncio de su muerte: 'Vale Sam', un término latino de despedida usado en Australia.
La actriz Magda Szubanski confesó estar "absolutamente conmocionada", y recordó que Neill libró su batalla contra el cáncer y estaba lleno de ilusión por la vida. Lo calificó como un ser humano único, cálido, elegante y con un gran sentido del humor.
A través de un emotivo comunicado oficial emitido para la revista cinematográfica Variety, el célebre cineasta Steven Spielberg manifestó su eterna gratitud hacia aquellos cineastas que descubrieron tempranamente el talento de Sam Neill, facilitando su posterior e icónico fichaje.
“Sam fue excepcionalmente colaborativo”, expresó Spielberg, quien señaló que interpretar al paleontólogo Alan Grant representó un reto para el actor, debido a que el personaje mostraba rechazo hacia los niños, una característica opuesta a la personalidad de Neill como padre. “Adoré hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia Jurassic, y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de seguidores alrededor del mundo”, afirmó el director.
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, definió a Neill en la red X como "uno de los grandes". "Comenzó su trayectoria cuando apenas existía una industria cinematográfica digna de tal nombre en este país. Durante más de cincuenta años llevó historias de Nueva Zelanda a todo el mundo, y su talento contribuyó a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales", añadió.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó en la misma red que Neill "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos". "Con su humor irónico y seco, reflexivo y lacónico, Sam afrontó la enfermedad con la misma dignidad, el mismo sentido del humor y la misma convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones", subrayó.