La magia de Disney brilló con el talento de la Academia de Artes Oviedo

San Pedro Sula, Honduras

La Academia de Artes Oviedo volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una de las instituciones de formación artística más destacadas de Honduras al presentar el concierto "Disney Live Experience", un espectáculo que llevó al público por un recorrido musical cargado de emoción, fantasía y excelencia interpretativa. Durante la velada, los estudiantes ofrecieron un repertorio inspirado en algunas de las producciones más queridas de Disney. Las interpretaciones incluyeron canciones de "El Rey León", "Frozen", "Tarzán", "Hércules" y "Moana", entre otros clásicos que han conquistado a generaciones de espectadores alrededor del mundo.







Cada presentación evidenció el trabajo, la constancia y la dedicación de los jóvenes artistas, quienes reflejaron sobre el escenario el resultado de una preparación integral que combina técnica musical, sensibilidad artística y confianza escénica. El espectáculo también puso de manifiesto la calidad académica de la institución, dirigida por los reconocidos músicos Dubis Oviedo, Joel Oviedo y Josué Oviedo. Bajo su liderazgo, la academia ha experimentado un notable crecimiento en apenas cinco años, consolidándose como un referente en la enseñanza de las artes en el país. Además de formar músicos con un alto nivel técnico y humano, la Academia de Artes Oviedo ha logrado proyectar el talento hondureño más allá de las fronteras nacionales. Desde 2025 impulsa giras internacionales que permiten a sus estudiantes compartir escenarios con artistas de diferentes países y enriquecer su formación cultural. Ese mismo año, la academia llevó la música y la danza hondureña hasta Italia, donde sus alumnos participaron en presentaciones realizadas en Agrigento, Roma y otras ciudades de Sicilia junto al grupo Zorzales de Sula, bajo la dirección de Erik Martínez y Kathy Paz, promoviendo la riqueza cultural de Honduras ante públicos internacionales.







La proyección internacional continuará este año con una nueva gira artística que tendrá como destino Francia. Durante el mes de julio, los estudiantes representarán al país en diferentes ciudades, fortaleciendo el intercambio cultural y llevando el talento nacional a nuevos escenarios europeos.

La oferta académica de la institución abarca disciplinas como violín, canto, piano, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, batería, clarinete, saxofón y pintura, impartidas por docentes con amplia trayectoria artística y experiencia en la formación de nuevos talentos. Asimismo, la academia mantiene un firme compromiso con la preservación del patrimonio cultural hondureño mediante la enseñanza de instrumentos tradicionales como la marimba, el acordeón y el tambor garífuna, contribuyendo a que las nuevas generaciones conozcan y valoren las raíces musicales del país.



