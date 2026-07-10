UTH alcanza los 30 mil graduados y celebra una histórica promoción

San Pedro Sula, Honduras

En esta ocasión, 332 nuevos profesionales recibieron sus títulos en distintas áreas del conocimiento, incorporándose al desarrollo económico y social de Honduras tras culminar su formación universitaria en una de las instituciones privadas con mayor trayectoria del país.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) alcanzó un nuevo capítulo en su trayectoria académica al superar la cifra de 30 mil profesionales graduados durante la ceremonia de la LVII (57) Promoción, una jornada que coincidió con la celebración de los 40 años de la institución y reafirmó su liderazgo en la educación superior del país.

La ceremonia se desarrolló en el Auditorio Lic. Julián Arriaga Belisle y fue encabezada por el fundador y presidente de UTH, Don Roger D. Valladares, junto al rector general, doctor Javier Mejía; el vicerrector académico, doctor José Mora; y el secretario general, doctor Edgardo Enamorado, acompañados por autoridades universitarias, docentes, familiares e invitados especiales.

Durante el acto se destacó que alcanzar los 30 mil egresados representa el resultado de cuatro décadas dedicadas a formar profesionales con altos estándares académicos, innovación constante y programas orientados a responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la máster y abogada María del Rosario Selman-Housein Pérez, presidenta ejecutiva de Banpaís, quien invitó a los graduandos a ejercer un liderazgo sustentado en la ética, la preparación permanente y el compromiso con el desarrollo del país.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de las Medallas a la Excelencia Académica, otorgadas por Don Roger D. Valladares a los estudiantes con los mejores índices académicos de la promoción.

En el nivel de pregrado fueron reconocidas las hermanas gemelas Arecia Jolette Fúnez Pérez y Abyade Joyce Fúnez Pérez, ambas graduadas de la carrera de Derecho, quienes además realizaron la invocación a Dios al inicio de la ceremonia.

En el área de postgrado, las máximas distinciones fueron concedidas a Laura María Agüero Durón, egresada de la Maestría en Dirección Financiera, y a Karla Maricruz Andonie Mejía, graduada de la Maestría en Derecho. Posteriormente, Agüero Durón ofreció el discurso en representación de toda la promoción, agradeciendo el respaldo de Dios, su familia, docentes y autoridades universitarias, además de exhortar a sus compañeros a ejercer sus profesiones con ética y vocación de servicio.