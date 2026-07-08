Saint Paul Academy celebra con orgullo a su Promoción 2026

San Pedro Sula, Honduras

Los estudiantes de la Promoción 2026 de Saint Paul Academy cerraron una importante etapa de su formación académica con una emotiva ceremonia de graduación y una elegante recepción que reunió a familiares, docentes, autoridades educativas e invitados especiales en el Hotel Maya Colonial, de San Pedro Sula. El acto solemne se desarrolló en el salón Maya Imperial, donde los 17 graduandos recibieron sus diplomas en un ambiente cargado de satisfacción, orgullo y esperanza por los nuevos desafíos que emprenderán en su camino profesional y universitario.

A lo largo de la ceremonia se vivieron momentos de profunda emoción, en los que se reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que cada estudiante demostró durante su trayectoria académica. Como parte de los honores de la noche, Cessy Estrada fue distinguida como Valedictorian, mientras que Steve Castillo López recibió el reconocimiento de Salutatorian, galardones que premian la excelencia académica y el sobresaliente desempeño alcanzado durante sus años de estudio. Los aplausos de familiares y amigos acompañaron cada uno de los reconocimientos, reflejando el orgullo de quienes han sido testigos del crecimiento personal y académico de los nuevos graduados.

El elegante montaje del evento estuvo a cargo de Dulces Creaciones, empresa que transformó el salón con una decoración sofisticada, en la que predominaron detalles cuidadosamente seleccionados para realzar la importancia de la ocasión. Finalizado el protocolo académico, la celebración dio paso a una animada fiesta de graduación, donde los nuevos profesionales compartieron con sus seres queridos una noche llena de alegría, abrazos y recuerdos que marcarán para siempre el cierre de esta etapa estudiantil.