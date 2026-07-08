Carlos Ledezma defiende reforma eléctrica y descarta privatización de la Enee

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Nacional mencionó que la posición de su bancada es mantener a la Enee como patrimonio del Estado hondureño, al tiempo que consideró urgente adoptar medidas para frenar las pérdidas económicas que registra la institución.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, dijo que las reformas a la Ley del Sistema Energético son necesarias para enfrentar la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y reiteró que la iniciativa no contempla la privatización de la estatal.

"Queremos manifestarle al pueblo hondureño que estas reformas energéticas son fundamentales para el país. En ningún momento la bancada del Partido Nacional se prestará para privatizar la Enee. La Enee es del pueblo hondureño y así debe continuar", expresó.

Rechazó los señalamientos de algunos sectores políticos, principalmente del partido Libertad y Refundación (Libre), que sostienen que el proyecto abre la puerta a la privatización de la empresa estatal. Afirmó que esas versiones "son completamente falsas".

El congresista también hizo un llamado a las diferentes bancadas del Congreso Nacional para que respalden las reformas, con énfasis en el Partido Liberal. Explicó que el jefe de esa bancada, Jorge Cálix, solicitó un plazo para presentar observaciones y posibles cambios al proyecto de ley.

Detalló que las propuestas serán remitidas a la comisión especial que dirige el diputado Milton Puerto para su análisis antes de que el Congreso reanude sesiones el próximo 21 de julio, cuando está previsto continuar con la discusión del tercer y último debate de la iniciativa.

Ledezma indicó que, hasta ahora, la bancada liberal no ha presentado una contrapropuesta formal, aunque aseguró que existe apertura para revisar cualquier planteamiento que contribuya a fortalecer el contenido de la normativa.

Asimismo, señaló que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha garantizado que todas las bancadas tendrán la oportunidad de exponer sus posiciones durante el proceso de discusión del proyecto.

En cuanto a la situación de la estatal eléctrica, el parlamentario advirtió que la Enee continúa acumulando pérdidas que rondan los 1,500 millones de lempiras mensuales, lo que equivale a unos 16,000 millones de lempiras al año.

A criterio del diputado nacionalista, ese panorama evidencia la necesidad de aprobar las reformas para fortalecer la empresa y detener el deterioro de sus finanzas, sin que ello implique un cambio en la propiedad de la institución.