Karina Torres de "Las Perdidas" es confirmada para La Casa de los Famosos México

México.

Las filtraciones que anticiparon a Karina Torres como la segunda habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México acertaron. La noche del martes 7 de julio, “La Licenciada” hizo su debut oficial en el reality show de TelevisaUnivision. Durante su presentación, Torres habló con Galilea Montijo, presentadora principal, sobre sus expectativas y adelantó que la audiencia conocerá una faceta inédita hasta ahora. “Por fin se les cumplió, comadre. Vamos a pasarla superbién y que la gente conozca esa parte de mí que no conoce en las redes sociales”, dijo visiblemente emocionada.

Galilea Montijo le preguntó si estaba lista para las inevitables comparaciones que surgirían con su amiga Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de LCDLFMX y parte de los conductores de la cuarta temporada. “Sé que habrá ese tipo de comparaciones, pero yo voy a darlo todo. Obviamente, yo amo mucho a mi hermana. Tenemos diferente esencia, tenemos el mismo cotorro, el mismo desmadre, pero pues a darlo todo y que conozcan esta parte de Karina Torres”, expresó.