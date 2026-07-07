Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan de la posibilidad de retomar su relación

México.

Aunque la expareja lleva más de seis años separada, las fotografías y videos que compartieron en sus respectivas redes sociales dejaron en evidencia que coincidieron en el mismo destino, despertando nuevamente la ilusión de sus seguidores.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a cobrar fuerza luego de que ambos fueran captados a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México , tras disfrutar de unas vacaciones en Italia.

Desde que anunciaron su separación en 2020, Aislinn y Mauricio han demostrado que mantienen una relación cercana por el bienestar de su hija Kailani. Sin embargo, este reciente viaje ha dado pie a nuevas especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental, especialmente porque ambos han dejado claro en distintas ocasiones que el cariño, el respeto y la admiración entre ellos siguen intactos.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, los actores fueron cuestionados sobre cómo transcurrieron sus vacaciones y si existía la posibilidad de retomar su romance.



Entre risas, reaccionaron a los constantes rumores y bromearon asegurando que la prensa parecía convertirse en "investigadora" al seguir cada uno de sus movimientos para descubrir si habían decidido darse una nueva oportunidad como pareja, según un clip de “Ventaneando”.

