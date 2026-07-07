Hija de Omar Chaparro se declara bisexual

México.

Fue en la más reciente entrega del podcast ‘Aquí no pasa nada’ de Isabel Fernández, donde Andrea Chaparro y Harold Azuara hablaron sin filtros sobre su sexualidad. La comediante y standupera bromeó al preguntarles si eran gays, a lo que la hija de Omar Chaparro respondió: “Soy bi”.

La protagonista de ‘Encontró lo que buscaba’ se sinceró en la charla íntima junto a su compañero de sets, sin embargo, Fernández rápido destapó entre risas: “Andrea Chaparro completamente en vivo reaccionado a su homosexualidad. Vamos con las caras de su padre”.