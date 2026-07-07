¿Reconciliación?: Emiliano Aguilar sorprende al cantar icónica canción de Pepe Aguilar

México.

Desde que Emiliano Aguilar decidió abrirse camino en la música, su nombre ha estado constantemente ligado a la relación que mantiene con su familia paterna. El hijo mayor de Pepe Aguilar ha hablado en diversas ocasiones sobre el distanciamiento con su padre, una situación que ha generado interés entre los seguidores de la dinastía Aguilar.

Sin embargo, recientemente sorprendió al dejar de lado las diferencias para reconocer públicamente uno de los mayores éxitos del intérprete de música regional mexicana. A través de un video compartido en sus redes sociales, Emiliano Aguilar apareció al interior de un automóvil interpretando "Por mujeres como tú", uno de los temas más emblemáticos de Pepe Aguilar.