¿Qué significa el color azul en las recientes actividades de Karol G?

Si hay algo que le gusta a Karol G es dividir sus eras musicales en colores. El rojo, el rosa, el naranja y ahora... ¿el azul turquesa? La cantante lleva semanas compartiendo de manera indirecta este color en sus redes sociales. Y todo apunta a que estaría relacionado con una nueva etapa en su carrera.

La Bichota ha subido una foto en sus redes sociales que ha llamado la atención de sus fans. La cantante aparece llorando, con el rímel corrido en la mejilla, y una sudadera de color azul turquesa. Pero esa no es la única mención al color en ese post.

También lo vemos en la canción que Karol G ha escogido para acompañar el post: Caribbean Blue de Enya. Una canción de 1991 de la irlandesa que dio la vuelta al mundo y con el que la colombiana nos podría dar una nueva pista de su próximo universo.

Y es que han sido los propios fans los que han llenado el post de corazones de color azul turquesa. Cambiando ese naranja de Tropicoqueta de su último disco, por este color más frío.

Además, ese mismo día, Karol G compartió una reflexión sobre cómo se siente en este momento. "4 de julio, 7:05 PM, acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito. Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí quiero compartir porque quiero hacerlos parte así sea energéticamente", ha escrito la cantante en sus historias de Instagram.

Una reflexión que lleha tres semanas antes de que la cantante salga de gira con Tropicoqueta Tour: "Se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía, del orgullo y del amor con todo lo que llevo meses preparando para ustedes".

Pero el color azul no solo está presente en este post. Hace unas semanas, se filtraban unas fotos de Karol G en el rodaje de un vídeo en el que aparecía subida en una moto.