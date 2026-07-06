Motagua estremece el mercado de fichajes: Ficha a goleador centroamericano

Tegucigalpa, Honduras

El fichaje fue revelado por el periodista costarricense Kevin Jiménez, quien informó que el atacante alcanzó un acuerdo para firmar un contrato por dos años con las "Águilas". De esta manera, Moya se convierte en el cuarto refuerzo oficial del equipo motagüense para la nueva campaña.

Motagua sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana con la incorporación del experimentado delantero costarricense Jonathan Moya. El atacante de 34 años llega para potenciar el frente ofensivo del conjunto azul, que continúa sumando piezas importantes con el objetivo de pelear por todos los títulos de la temporada.

Antes de su llegada al fútbol hondureño, el delantero jugó en Al-Bukiryah FC de la segunda división de Arabia Saudita. Además, defendió los colores de Alajuelense, club con el que dejó una huella importante gracias a sus más de 50 goles y a la conquista de la Copa Centroamericana, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del balompié costarricense en los últimos años.

Jonathan Moya se une a un ataque que ya cuenta con nombres como Jorge Serrano, Jeffry Miranda, Jeffryn Macías, Rodrigo de Oliveira y Jesús Batiz, lo que amplía las variantes ofensivas del entrenador para afrontar un calendario exigente tanto en el ámbito local como internacional.

El conjunto capitalino sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y ya acumula cuatro incorporaciones confirmadas: Jeffry Miranda, Valerio Marinacci, Jesús Batiz y ahora Jonathan Moya. Con estas altas, Motagua deja claro que su intención es conformar un plantel competitivo para luchar por el campeonato hondureño y tener protagonismo en la próxima Copa Centroamericana.