Marathón toma decisión con el delantero Bryan Moya de cara al torneo Apertura

San Pedro Sula.

La etapa de Bryan Moya con Marathón llegó oficialmente a su fin. El delantero hondureño rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la institución sampedrana, poniendo punto final a un paso por el club que estuvo marcado por la polémica y un rendimiento muy por debajo de las expectativas generadas con su fichaje.

La salida del atacante se produce a pocas semanas del inicio del torneo Apertura y de la Copa Centroamericana, competencias para las que el conjunto verdolaga continúa ajustando su plantilla. La directiva y el futbolista alcanzaron un acuerdo para finalizar anticipadamente el vínculo que los unía.