Mujer muere dentro de un bus cuando iba por el puente La Democracia en El Progreso

El Progreso, Yoro

Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves al interior de un autobús que transitaba por la carretera CA-13, a la altura del sector del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro .

La víctima fue identificada como Rose Adams Brooks, de 56 años de edad, quien según información preliminar viajaba como pasajera cuando de forma repentina se desvaneció dentro de la unidad de transporte.

El Cuerpo de Bomberos de El Progreso atendió la emergencia tras recibir el reporte de una persona inconsciente en el interior del autobús. Al llegar al lugar, los socorristas procedieron a realizar la evaluación correspondiente.

Tras la revisión, los bomberos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Agentes de la Policía iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento de la pasajera, que de momento se maneja como una muerte súbita.