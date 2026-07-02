Identifican a mujer que murió embestida por una rastra en el bulevar del este

SAN PEDRO SULA

La víctima fue identificada como Emy Melisa Velásquez, quien se transportaba en su motocicleta cuando ocurrió el fatal accidente de tránsito.

Una mujer motociclista perdió la vida la noche del miércoles tras ser embestida por una rastra en el concurrido bulevar del este de San Pedro Sula.

El fatal percance se suscitó en horas de la noche a inmediaciones del puente a desnivel ubicado en el desvío hacia la colonia El Carmen.



La joven murió de manera instantánea debido al fuerte impacto. El conductor del vehículo de carga pesada permaneció en el lugar del accidente por varios minutos.

Posteriormente, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sitio para acordonar el área. Asimismo, personal forense realizó el levantamiento del cuerpo de la joven motociclista para su traslado a la morgue.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las causas exactas del atropellamiento.

