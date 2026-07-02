Malestar por aumento de tasa vial en El Progreso: Aclaran que no fue aprobada en sesión municipal

El Progreso, Yoro

El exregidor de la Corporación Municipal de El Progreso, Yoro, Adán Palacios, se pronunció sobre el incremento a la tasa vial municipal, aclarando que en la administración anterior no se aprobó ningún aumento a ese cobro. Explicó que únicamente se aprobó el Plan de Arbitrios, como se realiza cada año en los 298 municipios del país, sin modificaciones a dicha tasa ni a otros tributos.

“El plan de arbitrios, la corporación municipal anterior no aprobó ningún aumento a la tasa vial municipal. Se aprobó como cada año, pero no se aprobó ningún incremento”, afirmó. Palacios sostuvo que el debate actual debe centrarse en la administración vigente, donde, según dijo, el aumento estaría relacionado con un decreto aprobado por el Congreso Nacional en 2026. Indicó que dicho decreto estaría vinculado a la autorización de un préstamo para la ampliación del Distrito Comercial, el cual se pretende financiar con la tasa vial municipal y otros tributos. “Fue en esta corporación donde se aprobó el aumento con el objetivo de pagar ese préstamo”, expresó, señalando además que el artículo 3 del decreto establece los mecanismos de financiamiento. Finalmente, el exfuncionario cuestionó versiones que circulan sobre el proceso, al considerar que existe desinformación, y recomendó a los medios de comunicación investigar directamente con las autoridades municipales. Reiteró que su postura se basa en la transparencia y en la defensa de los intereses del pueblo progreseño.

Sesión de diciembre de 2025

El exregidor de la Corporación Municipal de El Progreso, Yoro, Juan Carlos Carvajal, cuestionó el incremento a la tasa vial municipal, asegurando que dicho ajuste no fue aprobado en sesión de corporación y que el Plan de Arbitrios se mantiene sin modificaciones en ese apartado. Carvajal explicó que en la administración anterior no se incluyó ningún aumento a la tasa vial y que, según su revisión de distintos planes de arbitrios, la estructura del cobro se ha mantenido sin cambios relevantes en los últimos años. El exfuncionario señaló que no fue convocado a la sesión en la que supuestamente se habría discutido el incremento y afirmó que este tipo de decisiones deben ser conocidas y aprobadas formalmente por la corporación municipal. Asimismo, sostuvo que la aplicación del cobro estaría vinculada a decisiones administrativas dentro de la alcaldía, al ser la instancia que opera los sistemas tributarios municipales, por lo que atribuyó la responsabilidad del ajuste al alcalde. Finalmente, Carvajal llamó a los actuales regidores a ejercer su función de fiscalización y exhortó a la ciudadanía a informarse y defender sus derechos ante los incrementos que afectan la economía local.

Protestas por trancazo a tasa vial