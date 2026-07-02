Aloísio Pires, nuevo DT del Juticalpa cuenta sus anécdotas y su vínculo con Mourinho

Juticalpa, Olancho.

El timonel dice que viene para hacer grande al Juticalpa. Revela cómo es trabajar al lado de Mourinho , y habla de la experiencia que tomó de Johan Cruyff, quien lo dirigió en el Barcelona donde compartió cancha con Pep Guardiola, Luis Enrique y otras estrellas en aquel equipazo.

El exjugador del Porto y del FC Barcelona en la década de los 90, Aloísio Pires Alves, quien es nuevo entrenador del Juticalpa FC, cuenta los detalles de cómo llegó a Honduras y la experiencia que vivió siendo asistente de José Mourihno en el Porto que conquistó Europa allá por 2004.

¿Qué hace un técnico brasileño, dirigió en Europa, ahora viniendo a Honduras? Para mí ha sido una alegría muy grande, cuando recibí la invitación para entrenar en Juticalpa, siendo un equipo de América Central, y conociendo un poco el fútbol de aquí de Honduras, me agradó, me dejó muy feliz. No he pensado mucho, porque el fútbol es una pasión de la gente, del pueblo hondureño, y Juticalpa , a pesar de ser un equipo nuevo, tiene una historia y su gente, la afición, es muy calurosa con este equipo, y a mí me gusta.

En este mano a mano EXCLUSIVO con Diario La Prensa, el brasileño Aloísio , revela el método que aprendió de Mourinho para ponerlo en práctica con el Juticalpa FC y hacerlos jugar bien. Sabe que viene a un equipo con el que estará peleando en primer lugar por mantener la categoría, pero dice que sueña con títulos. Además, habló del regreso del The Special One al Real Madrid .

Sí, sí, sí, Honduras , no solamente por medio del fútbol, con la selección hondureña, algunos jugadores, y el deporte, y es un país que a la gente le gusta mucho, muchos turistas tienen lugares muy bonitos, pero es un país con gente amable, que ama el deporte, y personalmente el fútbol. Entonces, pude trabajar fuera de mi país, y aquí he llegado hoy por la tarde, y la gente ha sido muy simpática, muy amable, y espero que pueda contribuir con mi trabajo, y para que la gente tenga alegría, los seguidores de Juticalpa tengan alegría a cada partido.

¿Sabía de Honduras , o hasta después de que se dio contacto con Juticalpa, se dio cuenta de donde estaba Honduras ?

Ha sido una invitación de un empresario, de un inversor, me ha hablado del proyecto, y fue lo que me hizo venir aquí a Honduras, a entrenar en Juticalpa, un equipo de primera liga, y como he dicho antes, es una ilusión muy grande, es una oportunidad, y lo agradezco, voy a intentar dar mi mejor, lo que he aprendido, la experiencia, y intentaremos ser un grupo fuerte, un equipo competitivo, que es importante para conseguir cosas, y voy a dar mi mejor con el equipo técnico, con toda la gente, los jugadores, tenemos una meta, y a ver si conseguimos alcanzarla al final de la temporada, porque este año las cosas no fueron bien con el equipo, y vamos a intentar trabajar, pero en todo, defensa, mediante campo de ataque, para ser un equipo fuerte y muy competitivo.

Mira, normalmente los jugadores, en mi caso, que soy un exjugador, era una defensa, normalmente la gente piensa que era una defensa, va a jugar ahí, defensivo, no. Y esto de equipos competitivos, que tocan el balón, que tengan el balón más tiempo, con posición del balón, el control, si es posible, y un equipo que hace una marcación de presión del adversario, va a ser así, vamos a tener un Juticalpa muy agresivo, intentando tener el balón, y buscando a todo momento el gol, con coraje, personalidad y tranquilidad, porque creo que es lo más importante.

¿El objetivo principal del equipo cuál es? ¿Para qué lo contrataron a usted?

Mira, yo creo que por lo que he hecho en algunos clubes, aunque durante un tiempo no he entrenado, por mi experiencia y conocimiento, yo sé que solo no voy a hacer nada, necesito el trabajo de los jugadores, que la idea sea mía y que yo pueda pasar a ellos, para que dentro del campo puedan jugar y hacer lo que queremos, y siendo una familia, un grupo muy fuerte, creo que así podremos conseguir algo, el año pasado el equipo no ha ido bien, vamos a intentar hacer mejor que el año pasado, y lo mejor es intentar soñarlo, y está arriba en la tabla, en el tercero o cuarto, quizás.

¿La directiva en sí le hizo alguna petición? ¿O armaron un proyecto? No, es un proyecto, es un club nuevo, tiene pocos años, y yo creo que poco a poco, para conseguir objetivos, ser campeón, estar en la CONCACAF, ganar torneos, tiene que haber un proyecto, tiene que haber condiciones para que eso se pueda concretar, tener un grupo fuerte, con jugadores, la directiva por detrás, apoyando, y la afición también es importante. Podemos soñar, sí, pero dentro de lo que tenemos, lo que podemos, pero soñar no cuesta nada, vamos a intentar hacernos mejor.

¿Y qué le hace creer que puede triunfar?

Yo confío en mi trabajo, en el cuerpo técnico, en los jugadores que van a estar en la plantilla, con coraje, y que el equipo juegue, que sea un equipo alegre, con responsabilidad, que pueda disfrutar, y voy a decir algunas palabras que el señor John Cruyff nos decía a los jugadores, en partidos grandes o pequeños, que era entrar en el campo y disfrutar, porque es una profesión, son jugadores, están acostumbrados a la presión, pero disfrutar, disfrutar con seriedad, yo creo que es la mejor forma para que el equipo pueda estar en su mejor nivel.

Bueno, para que la gente también lo vaya conociendo, Aloísio, el currículum habla mucho de su paso por el Barcelona, primer capitán denominado allá en el Barcelona, es así, ¿no? ¿Qué más podemos conocer de parte suya? Para mí, tengo un orgullo muy grande, poder ser el capitán, por la orden del entrenador, que era Cruyff, que me dio el brazalete de capitán en un partido en casa, y cuando tenía en la plantilla otros jugadores más experimentados, o hasta mismo con jugadores españoles, y para mí ha sido una sorpresa muy grande, y un orgullo para mí, como jugador brasileño, y para mi país, y algo que voy a llevar para la vida, porque ha sido, aún, y voy a llevar para la vida, porque tengo en la memoria.

En ese entonces, con Johan Cruyff, ¿Quiénes eran, por ejemplo, esos jugadores que recuerda de renombres? (Muchos, y he sido muy afortunado en jugar con jugadores de la calidad de Zubizarreta, que era el portero, Gary Lineker, Michael Laudrup, José María Vaquero, Julio Salinas, muchos más.

¿Ronald Koeman?

Sí, sí, he jugado con Koeman, ha sido mi compañero. Entonces, he tenido mucho suerte en mi vida, en mi carrera como jugador, porque estuve ahí, gané cosas, y aprendí a ser mejor personalmente con ellos.

Claro, también en su currículum, al inicio, vemos que en esa etapa, también, tuvo un paso como asistente de José Mourinho. Es verdad, en el Oporto, también, ha sido un momento muy importante, estuve ahí con él tres años, en que ganamos la UEFA, ganamos la Champions, ganamos el Campeonato de Portugal, y la experiencia de estar con Mourinho, el día a día en el vestuario, en el campo, su manera de trabajar, su personalidad, he aprendido mucho con Mourinho.

Sergio, ¿Cómo fue esa etapa con José Mourinho? ¿Cómo se concreta, por ejemplo, trabajar con él? Sí, fue muy especial, porque es un hombre con carácter, muy fuerte, muy exigente, lo cobraba mucho de los suyos, los entrenadores y también de su equipo. Tiene una personalidad, pero sabía lo que estaba haciendo, y aprendí muchas cosas con él. Es mi referencia como entrenador y como persona con José Mourinho.

Casualmente, se le va a preguntar, ¿Cómo es trabajar con José Mourinho? Porque hablamos de Mourinho, es uno de los técnicos top.No es fácil, al mismo tiempo sí, porque lo cobra y lo dice lo que tiene que decir en la hora, ¿entiendes? Consigues imponer normalmente con el grupo, y no se para. El jugador que es el crack, con él menos, las reglas son iguales para todos. Imponer el respeto, trabajar duro, y conquistar cosas.

Es un entrenador distinto. Es un entrenador muy exigente, José Mourinho. Sí, sí. El trabajo en el campo, la disciplina, la intensidad, cobra mucho. Pero es uno de los mejores del mundo, por eso también ha conseguido cosas y ha entrenado con grandes equipos.

Y fuera de la cancha, porque todos conocemos a José Mourinho dentro de la cancha, que es un espectáculo como técnico, pero ¿fuera de la cancha cómo es?Mira, fuera de la cancha es distinto, es más tranquilo, hace bromas con la gente, con los jugadores, no se aproxima mucho, pero está cerca, pero no mucho, cuando tiene que hablar, habla, pero siempre un poco distante, manteniendo el respeto y la educación, pero es una persona especial.

Bueno, especial igual, que se llama él. ¿Qué anécdota tiene con José Mourinho que no se le olvide?

José Mourinho tenía una situación de un derbi entre Puerto Benfica y entonces teníamos un estudio del Benfica y el entrenador siempre empezaba con tenía dos formas de jugar, una en casa y otra afuera, y nosotros jugábamos en casa, entonces Mourinho ya sabía cómo jugaba. Y en la conferencia de prensa antes del partido durante la semana dijo Benfica ya hemos estudiado, ya lo conocemos, vamos a jugar así, así, así. Y el entrenador del Benfica se enfadó, porque ha dicho si jugar así, yo lo sé, si cambiar es mejor para mí, entonces ha sido muy, muy gracioso.

¿Qué piensa del regreso de él al Madrid?

Yo creo que es una casa que él conoce bien, ha ganado cosas, tiene el respeto de la gente, de la afición. Yo creo que Benfica, a pesar de ser una buena liga, yo creo que no ha perdido por el aeropuerto, estuvo muy fuerte este año y deseo suerte para él y que pueda ser feliz y ganar la Constitución de Madrid porque tiene que serlo.

¿Usted se denomina parte de la escuela de Johan Cruyff?

Sí, sí, tengo cosas de mi trabajo que he aprendido con él, un poco también con Mourinho, pero para mí Johan, la forma que veía los partidos, que leía el adversario y lo que transmitía para dentro, para los jugadores, mismo siendo contra el Real Madrid o siendo con un equipo chico, el mensaje era siempre muy sencillo, nos dejaba muy a la voluntad.

¿Qué aprendió, por ejemplo, de Johan Cruyff?

Yo aprendí que tienes que tener confianza en ti, en tu trabajo. Si estás en un equipo grande es porque tienes condiciones y tienes calidad y la confianza es importante porque tiene una afición enorme en la prensa y si fallas tienes que saber dar la vuelta por encima, recuperar y tener personalidad. Yo creo que la personalidad es la palabra que Johan siempre entra, disfruta y te divierte porque tienes calidad y puedes hacer tranquilo.