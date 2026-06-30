Emanuel Coello: "Juego para mi hija y quiero ser parte de la historia de Olimpia"

Tegucigalpa.

Emanuel Coello ya trabaja bajo las órdenes de Eduardo Espinel y este martes tuvo su primer contacto con la prensa como nuevo futbolista del Olimpia. El defensor uruguayo aseguró que la oportunidad de llegar al club surgió cuando aún militaba en otro equipo y confesó que las referencias que recibió terminaron inclinando la balanza.

"Yo estaba en otro club, me llama mi representante que había un interés grande del Club Olimpia. Empecé a hablar con varios jugadores que estuvieron acá, me hablaron muy bien del club y eso ayudó a que tomara la decisión de venir", dijo. El central reconoció que vestir la camiseta del equipo más ganador de Honduras representa una gran responsabilidad, pero afirmó que disfruta asumir ese tipo de retos. "Sí genera exigencia. Yo juego para mi hija, esa es la realidad, pero nunca dudé en venir al Olimpia con una gran historia y me gustaría ser parte de ella", comentó. Coello también contó que su familia respaldó inmediatamente la decisión de mudarse a Honduras y que sus amigos conocen perfectamente la grandeza del conjunto albo.

"Cuando le dije a mi familia, ni dudó en decir que sí. Mi señora y mi hija me apoyaron en todo momento. Después hablé con mis amigos y cuando les dije Olimpia dijeron: '¡Wow, Olimpia!'." El defensor considera que el prestigio del club trasciende las fronteras hondureñas y que en Sudamérica existe un gran respeto por la institución. "El club es muy conocido por ser un gigante de Honduras. Muchos muchachos han pasado por acá y se han ganado el respeto. Por eso también quise venir para formar parte de la historia”, argumentó. Sobre sus condiciones futbolísticas, Coello aseguró que su prioridad será aportar seguridad en la defensa, aunque también espera colaborar cuando el equipo ataque. "Soy un jugador rápido. Me gusta tener el arco en cero, pero también aportar en ataque. Espero ayudar mucho al equipo." El uruguayo también dejó claro que nunca tuvo dudas por llegar al fútbol hondureño, pese a que contaba con otras alternativas para continuar su carrera.