Alejandro Fernández revela que sufre depresión y ansiedad

Alejandro Fernández tuvo un encuentro con medios de comunicación en el que habló del gran éxito que obtuvo en su reciente presentación en La Minerva, en Guadalajara, donde reunió a más de 270 mil personas.
Pero eso no fue todo: también declaró que está cuidando su salud mental tras recibir un diagnóstico de ansiedad y depresión.
“El Potrillo” dio a conocer que está priorizando su salud mental tras atravesar por diversos procesos relacionados con estos padecimientos y compartió cómo visualiza sus planes a futuro junto a su familia, su carrera y su pareja sentimental.
Asimismo, indicó que se tomará unas vacaciones para hacer una pausa en su ardua agenda de trabajo.
“De repente uno sufre mucho de depresiones y de ansiedad”, es parte de la declaración de Alejandro Fernández, quien también hizo saber a todos sus seguidores que está atendiendo este cuadro con especialistas y aseguró que sigue al pie de la letra todas las indicaciones médicas para mejorar su salud mental.
“Es algo súper serio, muy importante y si sienten algo, alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes porque es súper serio. Yo creo que es de los problemas más fuertes que tenemos en México”, agregó en su declaración el intérprete de “Como quien pierde una estrella”.
Otra de las declaraciones de Alejandro Fernández fue sobre su noviazgo con la modelo Karla Laveaga, con quien mantiene una relación desde hace varios años y con quien aseguró que podría dar la noticia de un compromiso en los próximos meses para llegar al altar. Sin embargo, agregó que, de concretarse, sería una ceremonia íntima.
“Yo creo que más bien sería como una ceremonia, con la pura familia, mis hijos, algo chiquito, pero nada más”, fue parte de la descripción que dio sobre lo que podría ser su boda con su actual pareja, Karla Laveaga.
Mientras que, sobre el tema de tener un hijo con Karla Laveaga, fue puntual al señalar que no descarta la posibilidad, aunque por el momento no se visualiza cambiando pañales ni dando biberones, según sus propias palabras, por lo que no forma parte de sus planes inmediatos.
Alejandro Fernández es una de las estrellas más importantes de la música mexicana, por lo que tanto su carrera como su vida personal son del interés del público que desea conocer siempre cómo se encuentra el hijo de Vicente Fernández, quien ahora sigue la trayectoria de “El Charro de Huentitán”.