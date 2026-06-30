¿De qué murió la actriz de "The Ring" y "Lilo & Stitch", Daveigh Chase?

La muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a la aterradora Samara Morgan en la película "The Ring" y por dar voz a Lilo en "Lilo & Stitch", vuelve a generar impacto luego de que las autoridades de Los Ángeles revelaran oficialmente las causas de su fallecimiento.
El informe del médico forense del condado determinó que la artista, quien murió a los 35 años, falleció por complicaciones relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad que fue catalogada como la causa principal de su deceso.
Además, el documento oficial señala que Chase presentaba "consumo crónico de múltiples sustancias" durante sus últimos años de vida, condición que fue incluida entre los factores médicos relevantes evaluados por los especialistas. Finalmente, las autoridades concluyeron que su muerte fue de causa natural.
Estos nuevos hallazgos modifican la información difundida inicialmente tras su fallecimiento. En aquel momento, su representante, John Ryan Jr., explicó que la actriz había muerto en un hospital de Los Ángeles a consecuencia de una sepsis derivada de una meningitis, luego de haber sido ingresada por un cuadro de desnutrición.
La actualización del informe médico también estuvo acompañada por declaraciones de su padre, John David Schwallier, quien reveló al diario The New York Times que la actriz atravesaba una situación personal complicada y que, antes de morir, vivía en Los Ángeles junto a su pareja sin una residencia fija.
Ryan, quien además de representante fue amigo cercano de Chase durante 15 años, describió a la intérprete como una persona reservada y alejada del estilo de vida tradicional de Hollywood. Según recordó, prefería trabajar en producciones independientes y dedicar gran parte de su tiempo al rescate y cuidado de gatos.
"Era genial. Le encantaban los gatos. Colaboraba con nosotros en el rescate de gatos. Era muy reservada", comentó Ryan, quien aseguró que la fama nunca fue una prioridad para la actriz, pese al éxito que alcanzó desde muy joven. Daveigh Chase inició su carrera artística cuando apenas tenía cuatro años participando en teatro y trabajos de doblaje en Las Vegas. A los siete consiguió su primer papel televisivo en la popular serie "Sabrina, la bruja adolescente", protagonizada por Melissa Joan Hart.
El reconocimiento internacional llegó en 2002 gracias a su interpretación de Samara Morgan en "The Ring", adaptación estadounidense del clásico japonés de terror. Su actuación fue ampliamente elogiada y un año después recibió el premio MTV Movie Award como Mejor Villana por dar vida a uno de los personajes más inquietantes del cine contemporáneo.
Ese mismo año también conquistó al público infantil al prestar su voz a Lilo en "Lilo & Stitch", trabajo que le permitió obtener un premio Annie a la Mejor Interpretación de Voz y continuar interpretando al personaje en distintas producciones derivadas de la exitosa franquicia de Disney.
A lo largo de su trayectoria también participó en series como "Charmed", "ER", "Touched by an Angel" y "Big Love", antes de retirarse prácticamente de la actuación en 2015.