¿De qué murió la actriz de "The Ring" y "Lilo & Stitch", Daveigh Chase?

"Era genial. Le encantaban los gatos. Colaboraba con nosotros en el rescate de gatos. Era muy reservada", comentó Ryan, quien aseguró que la fama nunca fue una prioridad para la actriz, pese al éxito que alcanzó desde muy joven. Daveigh Chase inició su carrera artística cuando apenas tenía cuatro años participando en teatro y trabajos de doblaje en Las Vegas. A los siete consiguió su primer papel televisivo en la popular serie "Sabrina, la bruja adolescente", protagonizada por Melissa Joan Hart.