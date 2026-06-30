Noruega vs Costa de Marfil, EN VIVO 16avos del Mundial 2026: hora y dónde ver

Arlington, Estados Unidos.

Los caminos de Costa de Marfil y Noruega se cruzarán en Dallas el próximo martes, en un partido de dieciseisavos que pone cara a cara a Yan Diomandé con Erling Haaland, dos de los jugadores que más impacto han tenido en la fase de grupos del Mundial.

Bajo la dirección de Emerse Faé, un exjugador que vivió su experiencia mundialista hace 20 años, y con el talento de Diomandé, por el que el Liverpool está dispuesto a pagarle al Leipzig cien millones de euros, los 'Elefantes' han sobrepasado por primera vez la primera fase de un Mundial , algo que no lograron ni siquiera cuando juntaron sobre el campo a jugadores como Didier Drogba y Yaya Touré.

El intenso juego de los marfileños, calificado como 'salvaje', de forma muy desafortunada por el exjugador germano Bastian Schweinsteiger, les ha válido para derrotar a Ecuador y someter durante muchos minutos a Alemania , lo que alimenta las esperanzas de un conjunto que, en palabras de su entrenador, se mira en el espejo de lo que hizo Marruecos en 2022, cuando alcanzó las semifinales del Mundial de Catar.