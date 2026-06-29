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Definido: se confirma el primer cruce de octavos de final del Mundial 2026

Tras cuatro partidos de los dieciseisavos, se confirmó el primer cruce de los octavos de final del Mundial 2026.

Definido: se confirma el primer cruce de octavos de final del Mundial 2026

Marruecos consiguió su pase a los octavos tras vencer en penales a Países Bajos.

 Foto EFE
Estados Unidos.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue avanzando y este lunes 29 de junio se confirmó el primer cruce de los octavos de final tras una intensa jornada de dieciseisavos donde clasificaron tres selecciones más.

En el primer duelo del día, Brasil se impuso a Japón (2-1) y avanzó a la siguiente ronda de la justa mundialista. Ahora, le tocará esperar a su rival que saldrá de la llave entre Costa de Marfil vs Noruega, que se enfrentan este martes 30.

Posteriormente, se vino la sorpresa de la fecha. Paraguay dio uno de los batacazos del Mundial, luego de que echaran a Alemania desde una dramática tanda de penales. Los sudamericanos tuvieron tres oportunidades para clasificarse a la siguiente ronda tras los errores de los europeos; se enfrentarán al ganador del Francia vs Suecia.

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Finalmente, se definió en el último partido de este lunes, el primer cruce de los octavos de final. Marruecos hizo la épica tras empezar perdiendo ante Países Bajos y los terminó venciendo en una intensa fase desde el punto penal.

En los octavos de fina del Mundial 2026, Marruecos jugará contra una de las anfitrionas: Canadá. El juego está programado para el próximo 4 de julio en Houston.

El primer cruce de los octavos de final

- Canada vs. Marruecos - Sábado 4 de julio en Houston (11:00 AM)

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Redacción La Prensa
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