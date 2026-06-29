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Países Bajos destrozado, euforia de Marruecos, figura llora y jugadores con sangre

Las dolorosas imágenes de Países Bajos eliminado, dolor, llanto de figura, festejo de Marruecos y dos jugadores sufrieron cortes y terminaron sangrando.

Países Bajos destrozado, euforia de Marruecos, figura llora y jugadores con sangre
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Países Bajos se despidió del Mundial 2026 de la forma más dolorosa: una dramática tanda de penales que terminó con Marruecos clasificado a la siguiente ronda.

 Fotos EFE / Redes
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El Países Bajos vs Marruecos fue uno de los duelos más esperados de la fase de los dieciseisavos. El primer tiempo fue muy intenso, e incluso un jugador terminó con un corte en la cabeza.
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El partido estaba muy parejo y durante la primera parte todo se detuvo, cuando de repente Jan Paul van Hecke estaba sangrando de la cabeza.
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El ahora jugador del Tottenham sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una acción aérea y cayó al césped. Los servicios médicos tuvieron que detener el sangrado y el juego estuvo detenido varios minutos.

 Foto cortesía ESPN
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Tras su regreso, la intensidad no faltó y de nuevo, ambas plantillas estaban entregando todo por romper el empate.
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El duelo estaba siendo tan bueno, que en esta acción Hakimi felicitó a Micky van de Ven por una extraordinaria barrida en una jugada clave.

 Foto cortesía ESPN FC
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Sin embargo, el gol vino hasta la segunda parte y vaya momento que nos regalaron los jugadores neerlandeses.
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Cody Gakpo entró al área chica tras una gran jugada indiviudal de Summerville para el 1-0 ante Marruecos.

 Foto cortesía ESPN FC
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Apenas convirtió, Gakpo cayó de rodillas sobre el césped y rompió en llanto mientras era rodeado y abrazado por sus compañeros.
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El motivo de este emotivo momento, fue que hace unos días, el jugador y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron la pérdida de su hijo durante el embarazo.
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Países Bajos se ilusionaba con el pase a la siguiente ronda: resistió a la insistencia de Marruecos y defendió su muralla a toda costa.
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Eso hasta que en el 90 apareciera Issa Dio. El jugador se elevó en el área chica y conectó un tremendo cabezazo para el 1-1 en la recta final y mandar el partido a tiempos extra.

 Foto cortesía ESPN
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Ya en los minutos finales, apareció otro jugador con sangre. El marroquí tuvo un corte en su ceja y tuvo que ser atendido antes de jugarse todo en la tanda de penales.

 Foto cortesía ESPN FC
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Ya en esa dramática fase del partido, Países Bajos contó con esta desafortunada acción. Luego del penal marroquí, el balón le terminó impactando al portero para finalmente colarse en la meta.

 Foto cortesía ESPN
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Sin embargo, este fue uno de los momentos de la noche. Summerville soltó un fuerte disparo y Bono solo hizo un recorrido de pie a su derecha y puso su mano fuerte para evitar el gol.

 Foto cortesía ESPN
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Quinten Timber erró su lanzamiento penal y ahora todo dependía de Marruecos.
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Ismael Saibari no falló en su oportunidad y le dio la clasificación a Marruecos rumbo a los octavos de final del Mundial 2026.
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Marruecos enfrentará a una de las anfitrionas: Canadá será su próximo rival en la justa mundialista.
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Los jugadores de Países Bajos no se lo podían creer y así reaccionaron tras quedar fuera del Mundial 2026.
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Los jugadores se mostraron decepcionados y destrozados tras ser eliminados en los dieciseisavos del Mundial.
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Frenkie de Jong también se mostró cabizbajo tras la dura eliminación ante Marruecos.
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Por otra parte, la fiesta de Marruecos era locura. Así festejaban los jugadores tras el penal que les dio la clasificación.
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Asimismo, los jugadores rezaron su clasificación junto a su hinchada. ¡Tremenda imagen!
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Países Bajos se despide del Mundial con un empate ante Japón (2-2), goleada a Suecia (5-1) y Túnez (3-1).
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