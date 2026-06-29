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La inesperada reacción de Neymar por la predicción que sacude el Mundial

Neymar no tuvo minutos en el partido de este día contra Japón, pero en redes sociales encendió la polemica.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 16:10 -
  • Agencia EFE
La inesperada reacción de Neymar por la predicción que sacude el Mundial

Neymar solo ha disputado 15 minutos en la Copa del Mundo y fue contra Escocia. FOTO EFE.

Estados Unidos.

Neymar se mofó este lunes de la predicción de un economista alemán que afirmó que Brasil sería eliminado por Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que no ocurrió gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli."

Señor Joachim Klement... Por favor, inténtelo en la próxima Copa", escribió el 10 de la Canarinha en sus redes sociales poco después de que su selección remontara 2-1 ante el combinado nipón en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

Antes incluso de confirmarse el duelo entre ambos países en la primera ronda eliminatoria, Klement profetizó, a partir de un modelo matemático propio, que la pentacampeona del mundo acabaría primera del Grupo C, pero que luego caería a manos de los samuráis azules.

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Su previsión tuvo una enorme repercusión en la prensa brasileña, pues Klement venía avalado por acertar los últimos tres campeones mundiales con su cruce de datos: Alemania en Brasil 2014; Francia en Rusia 2018 y Argentina en Catar 2022.Para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha apostado por Países Bajos.

Sin embargo, su modelo ha fallado con la selección brasileña, que ahora espera rival en octavos de final entre Noruega y Costa de Marfil.Japón se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error en la salida del balón de la Canarinha, que mostró energías renovadas en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador.

Casemiro empató de cabeza en el 56 y Martinelli culminó la remontada en el 96.Neymar no jugó un solo minuto contra los japoneses, aunque el seleccionador Carlo Ancelotti tenía pensado hacerlo en una prórroga que daba por hecho hasta el tanto 'in extremis' del atacante del Arsenal inglés.

Según reveló en rueda de prensa, 'Carletto' hubiera metido al exjugador del FC Barcelona y del (PSG) antes del 60, si el equipo no hubiera igualado el marcador, y en la prórroga, en caso de que no se hubiera producido el tanto de Martinelli.

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Agencia EFE
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