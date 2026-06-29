Ancelotti revela por qué no jugó Neymar ante Japón: "Lo teníamos hablado"

Estados Unidos.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, admitió este lunes que él y su equipo estaban ya pensando en la prórroga contra Japón hasta que Gabriel Martinelli marcó el gol de la victoria en el minuto 96, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Se puede marcar en el último minuto y también en la prórroga. Estábamos pensando en la prórroga, pero el equipo también estaba preparado para ella", admitió el técnico italiano en la rueda de prensa pospartido en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

Preguntado sobre por qué no ingresó Neymar y Endrick sí, dijo que se había planteado dar ingreso en la prórroga a la estrella del Santos: "Lo teníamos hablado. Si no empatábamos antes del minuto 60, lo iba a meter. Luego pensé en meterlo en la prórroga porque él está bien. Con él estaba todo claro", expresó.