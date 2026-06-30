Karina Torres denuncia amenazas de muerte

“De repente, cuando yo las subo al escenario, las bufo. Se enojó y se bajó del escenario bien atacada, se acaba el show. Yo iba caminando y, de repente, la jota me agarra la cara, me voltea así y me dice: ‘Te voy a matar. Vas a ver, pe****. La verdad sí me dio miedo (...) Yo no me dejo, la verdad. Pero me tranquilicé y dije: ‘No me voy a enojar, no pasa nada. Todo tranquilo’. Aparte, estaba en un lugar un poquito peligroso. Se puso bien intenso el güey”, dijo Karina Torres.