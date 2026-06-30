Karina Torres denuncia amenazas de muerte

Karina Torres fue una de las celebridades que acudieron a la Marcha del Orgullo LGBT+ en Tijuana el pasado fin semana; sin embargo, lo que comenzó como un día de celebración terminó en momentos de angustia debido a que la integrante de Las Perdidas fue amenazada de muerte por una persona a quien exhibió por jalarle el cabello y a quien después le negó una foto por malos tratos.
La influencer fue coronada reina durante el Pride realizado en Tijuana, donde también acudió a un antro para dar un espectáculo. En el lugar una persona le jaló el cabello y ella, fiel a su estilo, no dudó en confrontarlos haciéndoles saber que le había dolido.
Aunque el conflicto no terminó ahí, pues en el escenario Torres exhibió a la persona, quien pese a las burlas volvió para pedirle una fotografía, aunque de forma más agresiva lanzándole dinero y exigiendo también un video.
Durante una transmisión en vivo, Karina Torres denunció públicamente las amenazas que recibió de la persona con la que tuvo un conflicto en el antro.
La youtuber dijo haber evitado el conflicto tratando de tranquilizarse y considerar que el sujeto pudo haber estado bajo los efectos del alcohol.
“De repente, cuando yo las subo al escenario, las bufo. Se enojó y se bajó del escenario bien atacada, se acaba el show. Yo iba caminando y, de repente, la jota me agarra la cara, me voltea así y me dice: ‘Te voy a matar. Vas a ver, pe****. La verdad sí me dio miedo (...) Yo no me dejo, la verdad. Pero me tranquilicé y dije: ‘No me voy a enojar, no pasa nada. Todo tranquilo’. Aparte, estaba en un lugar un poquito peligroso. Se puso bien intenso el güey”, dijo Karina Torres.
Añadió: "No es que tenga miedo, simplemente no es mi mood. Ya no soy de andar en pe***, ya no soy de meterme en problemas por mi recuperación, por mi grupo”.
Karina Torres es una creadora de contenido e influencer mexicana que ganó popularidad en redes sociales por formar parte del grupo conocido como Las Perdidas, junto a figuras como Wendy Guevara, Paolita Suárez y Kimberly Irene.
Su reconocimiento comenzó gracias a las transmisiones en vivo y videos que realizaban en plataformas digitales, donde compartían anécdotas, momentos cotidianos y conversaciones espontáneas que rápidamente conectaron con millones de seguidores.
Su estilo directo, sentido del humor y personalidad extrovertida la han convertido en una de las integrantes más conocidas del grupo.