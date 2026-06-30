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Horóscopo de hoy, 30 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Aprenderás a organizarte mejor esta semana.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Agradables sorpresas en el terreno del amor que te harán disfrutar y hacer más feliz tu vida. Situaciones favorecidas por relaciones amistosas que te apoyarán en el terreno laboral o en cuestiones económicas.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Llegarán buenas oportunidades para encontrar este trabajo que siempre has soñado gracias a las reuniones con la familia en estos días. Puede que ofrezcan algo que está en principio algo por encima de tus posibilidades, pero tendrás que afrontar el reto.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las cavilaciones sentimentales mantendrán ocupadas casi todas tus energías esta jornada, en la que podrías replanteare la relación con la persona que comparte tu vida, ante la nuevos impulsos de terceros. Tal vez tengas mucho que recibir aún de tu pareja, piénsalo bien.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Sufrirás un despiste en el trabajo y tendrás que tomarte más tiempo en la elaboración de varias de tus tareas. Buen momento en lo personal, tus relaciones sociales y familiares pueden procurarte situaciones muy felices y entrañables.

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LEO (23 julio - 22 agosto). La sociabilidad, la comunicación y las relaciones públicas serán hoy tus señas de identidad; te verás rodeado todo el tiempo de gente que disfruta de tu compañía y, si no tienes pareja, puede que recibas alguna que otra proposición.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las decisiones que tomes hoy repercutirán notablemente en las personas de tu alrededor, tal vez demasiado dependientes de tus movimientos, pero en cualquier caso deberás medir bien tus pasos para evitar errores. Todo se superará con buena voluntad.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te espera un domingo tranquilo, de los que te gustan, disfrutando de la paz y serenidad del hogar y la vida familiar. Aunque tu calma puede verse alterada por algún trabajillo doméstico de los que tratas de huir como de la peste. Paciencia.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Alguien de tu entorno personal echa en falta tus atenciones y quizá cuentes poco con él. Será muy importante para ti observar y corregir este comportamiento en el futuro. Eres muy poco extravertido con este tipo de emociones.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Buen día para las relaciones sociales, excelente comunicación con toda la gente que te rodea; te sentirás premiado y satisfarán todos tus caprichos. Cuidado no te dejes llevar por la vanidad y vayas a estropearlo todo.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El tiempo pasa rápidamente y ha llegado el momento de rendir cuentas, pero puede que no hallas llegado a tus objetivos. Te tocará sacrificar horas de ocio y dejar poca atención para los asuntos familiares. Aprenderás a organizarte mejor.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás problemas con tu pareja si la sigues dejando siempre en el final de tus preocupaciones; si no dedicas más tiempo a tus relaciones personales y continuas trabajando tan intensamente, te verás en una penosa situación, que sólo tú puedes evitar.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Siempre es positivo buscar nuevos horizontes, oxigenar nuestra vida para salir de la rutina, pero tal vez estés dejando de lado algunas responsabilidades. Pensarás en ello si la vida te trae ahora algún inconveniente.

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