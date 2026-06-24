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Deportes
Espinel confirma lesión de jugador en Olimpia y manda mensaje a la Selección
El estratega uruguayo informó que no va poder contar con Jorge Alvarez en el inicio de la pretemporada.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 17:06
-
Redacción La Prensa
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