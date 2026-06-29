Agenda cargada en el Congreso Nacional: CNE, préstamos BID y reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional fue convocado a sesión para este martes con una agenda cargada de temas políticos, electorales y financieros, entre ellos la juramentación de los consejeros interinos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la aprobación de contratos de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la continuidad del debate sobre las reformas al subsector eléctrico. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, llamó a los diputados a sesión para conocer asuntos considerados prioritarios dentro de la agenda parlamentaria. Uno de los primeros puntos será la toma de promesa de ley a los sustitutos de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, como parte del proceso institucional para garantizar el funcionamiento del órgano electoral mientras se resuelve la situación de sus integrantes propietarias.

La juramentación de los consejeros interinos ocurre en un momento clave para el CNE, debido al avance del calendario electoral y la necesidad de mantener operativas las decisiones administrativas, técnicas y políticas del organismo encargado de organizar los procesos electorales en el país. Otro de los temas centrales será la discusión y eventual aprobación de varios contratos de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Según Ledezma, estos convenios tienen plazo de vigencia hasta el 3 de julio, por lo que deben ser ratificados antes de esa fecha para evitar que Honduras pierda el acceso a esos recursos. El funcionario advirtió que, si el Congreso no aprueba los contratos dentro del plazo establecido, el país quedaría sin financiamiento destinado a proyectos de desarrollo en distintas regiones. Por ello, insistió en que se trata de una discusión urgente para el Legislativo. Además, el pleno retomará el debate sobre las reformas al subsector eléctrico, una iniciativa que ha generado fuertes discusiones entre las bancadas y que el oficialismo considera necesaria para atender la crisis financiera de la Enee. Ledezma informó que continúan las negociaciones con las distintas fuerzas políticas, principalmente con la bancada del Partido Liberal, para alcanzar los consensos necesarios y obtener la mayoría requerida para aprobar la normativa.