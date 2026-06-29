¿Qué es la alerta sísmica de Android y cómo activarla en el celular?

Durante los recientes sismos en Venezuela, usuarios de teléfonos Android reportaron haber recibido notificaciones segundos antes de la sacudida más fuerte, lo que volvió a poner en la conversación el papel de la tecnología en la prevención. Mientras le explico cómo funciona este sistema, en las le doy los pasos de como activarlo en su celular, si utiliza el sistema Android.
Un aviso repentino en la pantalla del celular, acompañado de un sonido fuerte y un mensaje de advertencia, puede dar apenas unos segundos para reaccionar antes de que la tierra comience a moverse con fuerza. Esa es la lógica del sistema de alertas de terremotos de Android, una herramienta desarrollada por Google que convierte a millones de teléfonos en una red global de sensores sísmicos.
La función volvió a cobrar relevancia tras los recientes sismos registrados en Venezuela, donde miles de usuarios de teléfonos Android reportaron haber recibido una alerta segundos antes de sentir la sacudida más intensa. Los movimientos, ocurridos el 24 de junio de 2026, fueron reportados como dos eventos de gran magnitud en el norte del país suramericano, con fuerte impacto en zonas como La Guaira, Caracas y áreas cercanas.
El sistema no predice los terremotos. Esa es una diferencia clave. Lo que hace es detectar las primeras señales de un sismo cuando este ya comenzó. Para lograrlo, Android utiliza el acelerómetro del teléfono, el mismo sensor que permite que la pantalla gire cuando el usuario inclina el dispositivo. Ese pequeño componente también puede percibir vibraciones compatibles con un movimiento sísmico.
Cuando un teléfono Android está quieto y detecta una vibración que podría corresponder a un sismo, envía una señal a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada del dispositivo. El sistema no se basa en un solo celular, sino en la información simultánea de muchos teléfonos ubicados en una misma zona. Si varios dispositivos reportan un patrón similar, Google cruza los datos, estima la ubicación y magnitud del evento y determina si debe enviar una alerta a los usuarios que podrían estar en riesgo.
La lógica se apoya en la diferencia entre las ondas sísmicas. Las primeras en viajar son las ondas P, que suelen ser más rápidas y menos destructivas. Después llegan las ondas S, más lentas, pero con mayor capacidad de causar daños. El sistema intenta detectar las primeras ondas y enviar la advertencia antes de que llegue el movimiento más fuerte. Por eso, en algunos casos, la alerta puede aparecer segundos antes de que la persona sienta el temblor.
Ese margen puede parecer corto, pero en una emergencia puede ser suficiente para apartarse de ventanas, bajar de una escalera, detenerse si se está caminando por una zona insegura, cubrirse bajo una mesa resistente o alejarse de objetos que puedan caer. Google resume la acción recomendada en la regla internacional: agacharse, cubrirse y sujetarse.
Android maneja dos tipos principales de alertas. La primera es una notificación de advertencia para movimientos leves o moderados, que informa al usuario que se ha detectado un sismo cercano. La segunda es una alerta de acción, diseñada para movimientos más fuertes. Esta puede encender la pantalla, emitir un sonido intenso y mostrarse de forma más visible, incluso si el teléfono está en modo “No molestar”, para llamar la atención del usuario.
En el caso de Venezuela, el papel del sistema fue especialmente comentado porque muchas personas afirmaron haber recibido el aviso antes de sentir el movimiento más violento. Reportes internacionales indicaron que las alertas de Android llegaron a millones de usuarios, en un país donde no existe una cobertura nacional amplia de alerta temprana sísmica comparable con las redes tradicionales de sensores instalados en tierra.
La herramienta tiene límites. Para recibir la alerta, el celular debe tener conexión a internet por datos móviles o wifi, la ubicación debe estar activada y la función de alertas de terremoto debe estar encendida. Además, el aviso puede no llegar a todos al mismo tiempo. Quienes estén muy cerca del epicentro podrían sentir el movimiento casi de inmediato, sin suficiente margen para recibir una advertencia previa. En cambio, las personas ubicadas más lejos pueden tener algunos segundos adicionales.
También es importante entender que una alerta en el celular no sustituye las recomendaciones de protección civil ni los sistemas oficiales de monitoreo sísmico. Es una herramienta complementaria. Puede ayudar a reaccionar con mayor rapidez, pero no elimina el riesgo ni garantiza que todas las personas reciban el aviso antes de la sacudida.
Para activar la alerta en un teléfono Android, el usuario debe abrir la aplicación de Configuración o Ajustes, buscar la opción Alertas de terremotos o Earthquake alerts y verificar que esté encendida. En algunos modelos, la ruta puede aparecer dentro de Seguridad y emergencia, Ubicación o Servicios de Google. También conviene mantener activada la ubicación y permitir el uso de datos móviles o wifi.
En teléfonos Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo u otras marcas con Android, los nombres de los menús pueden variar ligeramente, pero la forma más rápida es escribir “terremoto” o “alertas de terremoto” en la barra de búsqueda de Ajustes. Si la opción aparece, solo hay que entrar y activar el interruptor. Si no aparece, puede deberse a la versión del sistema, al país, al modelo del teléfono o a la disponibilidad del servicio.
Google indica que algunas funciones de seguridad y emergencia requieren versiones recientes de Android, especialmente Android 9 o superior. Por eso, también es recomendable mantener actualizado el sistema operativo y los servicios de Google Play, ya que muchas funciones de seguridad dependen de esos componentes.
La recomendación final es simple: revisar hoy mismo si la alerta está activa, mantener el celular actualizado y conocer qué hacer cuando llegue un aviso. En un terremoto, la tecnología puede advertir, pero la respuesta correcta sigue dependiendo de cada persona: conservar la calma, protegerse de objetos que puedan caer y seguir las instrucciones de las autoridades.