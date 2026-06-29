¿Qué es la alerta sísmica de Android y cómo activarla en el celular?

Cuando un teléfono Android está quieto y detecta una vibración que podría corresponder a un sismo, envía una señal a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada del dispositivo. El sistema no se basa en un solo celular, sino en la información simultánea de muchos teléfonos ubicados en una misma zona. Si varios dispositivos reportan un patrón similar, Google cruza los datos, estima la ubicación y magnitud del evento y determina si debe enviar una alerta a los usuarios que podrían estar en riesgo.