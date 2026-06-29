Polvo del Sahara: cómo viaja desde África hasta Honduras y qué efectos provoca

La NOAA explica que la Capa de Aire Sahariana se forma sobre el desierto durante el final de la primavera, el verano y el inicio del otoño. Se trata de una masa de aire muy seca y cargada de polvo que puede modificar temporalmente la atmósfera del Atlántico, afectar la visibilidad, influir en la calidad del aire y, en ciertas condiciones, limitar el desarrollo de tormentas tropicales al introducir aire seco en la región.