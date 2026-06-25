¿Puedo comer pollo y huevos? Las 15 preguntas y respuestas sobre la gripe aviar

4. ¿El pollito que tengo en casa me puede enfermar? Un pollito sano no representa un riesgo por sí solo. El peligro aparece si el ave está enferma, tuvo contacto con aves silvestres o con otras aves infectadas, o si el corral, la jaula, el agua o el alimento están contaminados con heces o secreciones. Por eso, si el pollito se ve decaído, no come, respira con dificultad, tiene diarrea, no debe manipularse sin protección y se debe reportar el caso a Senasa. Después de tocar aves de patio, huevos, jaulas o bebederos, siempre hay que lavarse bien las manos.