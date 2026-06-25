¿Puedo comer pollo y huevos? Las 15 preguntas y respuestas sobre la gripe aviar

1. ¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar, o influenza aviar, es una enfermedad infecciosa causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas. Algunas variantes, como H5N1, pueden ser altamente contagiosas y causar alta mortalidad en aves.
2. ¿Cómo luce un pollo o una gallina enferma? Una gallina o pollo enfermo puede presentar decaimiento, dificultad para respirar, secreciones nasales, tos, plumaje erizado, falta de apetito, diarrea, hinchazón en cabeza, cresta o barbillas, coloración morada en cresta o patas, problemas para caminar, temblores, cuello torcido o muerte repentina. Fedavih pidió reportar a Senasa signos como mortalidad elevada y repentina, problemas respiratorios, caída brusca en la postura de huevos o manifestaciones neurológicas.
3. ¿Qué señales de alerta debo observar en mis aves de patio? La señal más grave es que varias aves mueran de forma repentina. También debe alertar si dejan de comer, se amontonan, respiran con dificultad, bajan de golpe la producción de huevos, ponen huevos deformes o blandos, caminan raro, se caen, tienen temblores o se ven “adormecidas”. Ante cualquiera de estos signos, lo recomendable es no manipularlas y reportar a Senasa.
4. ¿El pollito que tengo en casa me puede enfermar? Un pollito sano no representa un riesgo por sí solo. El peligro aparece si el ave está enferma, tuvo contacto con aves silvestres o con otras aves infectadas, o si el corral, la jaula, el agua o el alimento están contaminados con heces o secreciones. Por eso, si el pollito se ve decaído, no come, respira con dificultad, tiene diarrea, no debe manipularse sin protección y se debe reportar el caso a Senasa. Después de tocar aves de patio, huevos, jaulas o bebederos, siempre hay que lavarse bien las manos.
5. ¿Cómo se contagia la gripe aviar entre aves? El virus se elimina por heces y secreciones respiratorias. Se transmite por contacto directo entre aves infectadas y aves sanas, o de forma indirecta por agua, alimento, suelo, jaulas, zapatos, ropa, vehículos, herramientas o equipos contaminados. Por eso Senasa insiste en no tirar aves muertas a ríos, quebradas, lagos, acequias ni basureros. De ninguna especie.
6. ¿Por qué Senasa dice que “el virus corre por el agua”? Porque las heces, restos o secreciones de aves infectadas pueden contaminar fuentes de agua y ayudar a dispersar el virus hacia otras aves o comunidades. Senasa pidió no botar aves muertas en ríos, quebradas, lagos o acequias, y tampoco en basureros públicos.
7. ¿Qué hago si encuentro una gallina, pollo, pato, zopilote o ave silvestre muerta? No la toque, no la entierre por su cuenta, no la queme, no la tire al río y no la bote en la basura. Aísle el área, mantenga lejos a niños y mascotas, y llame a Senasa para recibir instrucciones. Senasa ha pedido que, antes de mover aves muertas, se solicite asesoría para un entierro sanitario seguro.
8. ¿Me puedo enfermar yo de gripe aviar? Sí puede ocurrir, pero es raro. La OPS señala que la vigilancia se enfoca en detectar oportunamente posibles infecciones humanas por A(H5N1), especialmente en personas expuestas a aves enfermas o muertas. El mayor riesgo lo tienen quienes manipulan aves, limpian corrales, trabajan en granjas o tienen contacto directo sin protección.
9. ¿Cuáles son los síntomas en humanos? En personas, los síntomas pueden parecerse a una gripe común: fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, dolor muscular, dificultad para respirar o conjuntivitis. En casos graves puede causar neumonía o enfermedad respiratoria severa. Una persona que haya tenido contacto con aves enfermas o muertas y luego presente síntomas debe buscar atención médica e informar esa exposición.
10. ¿Se transmite fácilmente de persona a persona? Hasta ahora, la preocupación principal sigue siendo el salto de aves u otros animales a personas expuestas. La transmisión sostenida entre humanos no es lo habitual, pero la OMS y la OPS mantienen vigilancia porque estos virus pueden cambiar. Por eso se pide reportar brotes en aves y vigilar síntomas en personas expuestas.
11. ¿Puedo comer pollo y huevos? Sí. Fedavih reafirmó que el consumo de pollo y huevo en Honduras es seguro y que no representa riesgo de transmisión de influenza aviar para las personas, siempre que los productos provengan de canales formales y se manipulen y cocinen adecuadamente. La federación también aseguró que la industria mantiene controles de bioseguridad, inocuidad y vigilancia sanitaria.
12. ¿La cocción mata el virus? Sí. La recomendación sanitaria general es consumir pollo y huevos bien cocidos. El calor adecuado destruye virus y bacterias. También se deben lavar las manos, evitar contaminación cruzada, separar carnes crudas de alimentos listos para comer y limpiar superficies de cocina
13. ¿Puedo contagiarme por tocar huevos? El riesgo por consumo de huevo comercial es bajo si el producto es seguro, está limpio, bien manejado y bien cocido. El peligro está más asociado al contacto directo con aves enfermas, heces, secreciones o ambientes contaminados. Si tiene gallinas en casa y nota enfermedad o muertes, no manipule huevos, nidos ni gallineros sin orientación sanitaria.
14. ¿Qué medidas debo tomar si tengo aves en casa? Mantenga las aves encerradas o protegidas para evitar contacto con aves silvestres; no permita que compartan agua o comida con pájaros, zopilotes, patos u otras aves; limpie el gallinero; use calzado exclusivo para entrar; lávese las manos; no preste jaulas o bebederos; limite visitas al corral; y reporte a Senasa cualquier muerte rara o signo respiratorio, neurológico o caída brusca en postura. Fedavih pidió reforzar confinamiento, limpieza, desinfección, restricción de ingreso y prevención del contacto con fauna silvestre.
15. ¿Cuándo debo encender las alarmas y pedir ayuda? Debe pedir ayuda de inmediato si aparecen varias aves muertas en poco tiempo, si hay aves con dificultad respiratoria, temblores, parálisis, cuello torcido, cresta morada, diarrea, baja repentina de huevos o si una persona tuvo contacto con aves enfermas y luego presenta fiebre, tos, dolor de garganta, conjuntivitis o dificultad para respirar. Para reportes, Senasa habilitó el teléfono 2232-6213, extensiones 1026 y 1027, así como los números de WhatsApp 8855-0488 durante el día y 8855-0489 por la noche.
La recomendación central de las autoridades es clara: no tocar aves enfermas o muertas, reportar de inmediato a Senasa y mantener medidas de bioseguridad en patios, granjas y hogares. Para la población general, el consumo de pollo y huevo sigue siendo seguro cuando proviene de establecimientos formales y se cocina adecuadamente. Basado en información de la OPS/OMS, Senasa y la Federación de Avicultores de Honduras.