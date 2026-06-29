Las UMAC brindarán consultas, diagnósticos y medicamentos a familias hondureñas

Tegucigalpa, Honduras

Miles de hondureños que durante años han debido recorrer largas distancias para recibir atención médica podrán acceder ahora a consultas, exámenes de laboratorio, estudios de diagnóstico y medicamentos cerca de sus hogares. El presidente Nasry Asfura lanzó este lunes el programa "La Salud Más Cerca de Usted", una estrategia que acercará servicios médicos integrales a las comunidades mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC). La primera fase del programa comenzó de manera simultánea en Candelaria, Lempira; Pimienta, Cortés; y Sabanagrande, Francisco Morazán, donde operarán las primeras unidades móviles equipadas para brindar atención médica y realizar estudios que, hasta ahora, obligaban a muchos pacientes a trasladarse a hospitales de las principales ciudades.

Las UMAC ofrecerán consulta general, atención preclínica, laboratorio clínico para hemogramas, química sanguínea, examen general de orina y antígeno prostático, además de rayos X, mamografía, ultrasonido, electrocardiograma, densitometría ósea, vacunación, farmacia y servicios de telemedicina. El Gobierno sostiene que el programa permitirá reducir los tiempos de espera, los costos de transporte y las barreras de acceso a diagnósticos y tratamientos, especialmente para la población que reside en zonas rurales y de difícil acceso. Durante el lanzamiento, Asfura afirmó que la iniciativa busca responder a una de las principales demandas de la población. "Muchas familias necesitan salud. Hoy nos estamos acercando a ellas. Cuando ustedes miren lo que comprende este programa, estoy seguro de que me voy a sentir muy satisfecho con todos ustedes, porque hay un equipo que se está preocupando por la salud y por el bienestar", expresó.