Asfura impulsa plan de brigadas médicas en zonas rurales de Honduras

Copán, Honduras.

Asfura detalló que el despliegue de este programa incluirá varias regiones del territorio nacional de manera simultánea, con equipos médicos atendiendo directamente a los pacientes en sus comunidades.

El anuncio se realizó durante una actividad oficial en el occidente del país, donde el mandatario explicó que el objetivo es acercar los servicios de salud a las zonas donde la población enfrenta mayores dificultades para recibir atención oportuna.

Nasry Asfura , presidente de la República, presentó este domingo en Copán Ruinas una nueva estrategia sanitaria que busca ampliar la cobertura médica en Honduras mediante brigadas que llegarán a comunidades rurales y de difícil acceso.

"Llevamos un programa muy intenso que se llama ‘La Salud Más Cerca de Usted’, y ahí vamos a estar con los doctores, con la gente, atendiéndolos en el tema de salud”, detalló Asfura.

Entre los puntos confirmados mencionó jornadas en Gracias, Lempira, específicamente en la zona de Candelaria, así como intervenciones en el departamento de Cortés y en Sabanagrande, Francisco Morazán.

El mandatario señaló que la intención es priorizar a las comunidades más alejadas, donde el acceso a hospitales representa un reto por la distancia y las condiciones geográficas.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia busca reducir las barreras de traslado y garantizar que la población pueda recibir atención sin necesidad de desplazarse largas distancias hacia los centros urbanos.

“Necesitamos llegar hasta donde la gente vive, en las zonas más apartadas, para que puedan ser atendidos y sientan que el sistema de salud está llegando a sus comunidades”, expresó Asfura durante su intervención.

El presidente también cuestionó las limitaciones que enfrentan muchas familias para acceder a hospitales en las principales ciudades del país, subrayando la necesidad de reforzar la atención primaria en el territorio.

Como parte complementaria del plan, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un centro de llamadas del sistema de salud, que servirá para contactar a pacientes en lista de espera quirúrgica y personas con tratamientos especializados, incluyendo pacientes renales.