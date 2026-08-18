Congreso, en negociaciones definitivas para aprobar reformas al sector eléctrico

Tegucigalpa.

En una jornada de cabildeos políticos de alto nivel, la bancada del Partido Liberal, sus alcaldes y las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) se encuentran reunidos de emergencia para unificar criterios y presentar su contrapropuesta técnica definitiva al pleno legislativo.​

El Congreso Nacional enfrenta horas decisivas ante la inminente votación de las reformas estructurales al subsector eléctrico.

​"Nosotros hemos manifestado desde la Comisión de Energía, desde la Junta Directiva, desde la bancada del Partido Nacional que estamos expectantes con respecto a cuáles serán las valoraciones que la bancada del Partido Liberal pondrá sobre la mesa en relación a la reforma del subsector eléctrico", expresó Lissi Cano , vicepresidenta del Congreso Nacional e integrante de la Comisión de Energía. ​

​Sin el respaldo expreso de la bancada liberal a un dictamen de consenso, la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo carece de los números necesarios para convertirse en ley de la República.

La postura que adopte el liberalismo se ha convertido en el eje pivote de la discusión parlamentaria, en virtud de que sus diputados ostentan los votos determinantes para alcanzar o frenar los 65 votos que exige la aprobación de la normativa.

La dirigencia liberal sostiene que solo respaldará la iniciativa si el dictamen final absorbe de forma integral las observaciones de su contrapropuesta, la cual exige blindar de forma explícita el patrimonio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para impedir cualquier figura de privatización parcial o total.

​El paquete de reformas en debate busca reestructurar operativamente la estatal eléctrica, fortalecer las facultades del ente regulador y frenar la profunda sangría financiera que ahoga las finanzas públicas del país.

​"Es necesario que aprobemos y les demos las herramientas a quienes lideran todas las instituciones que tienen que ver con el tema energía para que ellos puedan darle a la población tres ítems importantes: una energía de calidad, una energía disponible y por supuesto un buen precio para los más de 2 millones de abonados", afirmó Cano.

​Desde el oficialismo y la junta directiva del Parlamento se advierte que la parálisis legislativa sobre el tema energético conlleva un costo financiero insostenible para el Estado, reflejado en el déficit operativo diario y la falta de inversión en las redes de distribución.​

Según las estimaciones técnicas manejadas en el seno de la Comisión de Energía, la inacción en la transformación del sector perpetúa pérdidas operativas que impactan de manera directa los recursos del presupuesto nacional.​

"Necesitamos que se apruebe esta importante reforma para que se deje de perder de 40 a 50 millones de lempiras diariamente, que se dejen de perder 1,300 millones de lempiras al mes, que se dejen de perder 18,000 millones de lempiras al año y que este dinero pueda ser utilizado en otros proyectos y necesidades", sostuvo la vicepresidenta.

​En la bancada del Partido Nacional, los legisladores dan el aporte de sus 49 votos en favor de la iniciativa gubernamental, confiando en que las rondas de negociación técnica permitan consolidar un texto unificado que satisfaga las demandas de las distintas fuerzas parlamentarias.

​"Tenemos seguros 49 votos que es la bancada del Partido Nacional que hemos manifestado nuestro total respaldo al proyecto, pero estamos expectantes y verdaderamente positivos que vamos a sacar esta reforma, que se va a construir un dictamen en el que todos nos sintamos cómodos", indicó la diputada. ​Sin embargo, el escenario de consensos enfrenta la rotunda oposición de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya dirigencia ratificó que votará en contra tanto del proyecto original del Ejecutivo como de la moción alternativa del Partido Liberal.

​Las autoridades de Libre fundamentan su rechazo en que el modelo de reorganización propuesto representa una privatización encubierta que arriesga la soberanía energética y la naturaleza pública del servicio eléctrico.

​"Cualquier modificación bajo estos esquemas apunta hacia una privatización de la estatal y la entrega de activos estratégicos", considera Ronald Panchamé, jefe de bancada de Libre.​

La postura radical de la bancada de Libre cierra cualquier posibilidad de alianza con la izquierda en la Cámara Legislativa, dejando el destino de las reformas energéticas y la estabilidad operativa de la Enee exclusivamente sujetas al acuerdo final entre nacionalistas y liberales.