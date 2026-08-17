Comisión de Energía analiza contrapropuesta del Partido Liberal para reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

La reforma al subsector eléctrico entra en una fase decisiva en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Energía continúa revisando el dictamen y la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal (PL). El proyecto ha sido analizado artículo por artículo durante las últimas semanas, en busca de los acuerdos necesarios para someter las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica a consideración del pleno.

Entre los cambios planteados figura el establecimiento de mayores requisitos de votación para determinadas decisiones administrativas. A la vez, el dictamen mantiene bajo propiedad estatal los principales activos de generación, transmisión y distribución de energía. "Hemos ido viendo artículo por artículo y en algunos artículos sí hubo cambios, pero es un cambio para favorecer la reforma, donde los bienes de generación como El Cajón, Río Lindo y Cañaveral siguen siendo 100% propiedad del Estado y no se pueden embargar ni hipotecar", expresó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional. La revisión del proyecto ocurre después de que se conociera la contrapropuesta elaborada por los diputados liberales, quienes durante varias semanas discutieron internamente las modificaciones que consideran necesarias para respaldar la reforma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los componentes de la iniciativa contempla una reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) mediante la creación de tres empresas subsidiarias especializadas. Según el planteamiento, esta estructura permitiría incorporar inversión privada en áreas consideradas críticas, sin modificar la propiedad estatal de la infraestructura. De acuerdo con las proyecciones del Poder Legislativo, la reorganización busca mejorar la atención a los usuarios, agilizar las reparaciones en la red de distribución y ampliar la cobertura del alumbrado público tanto en zonas urbanas como rurales. "El objetivo de esta ley es darle un mejor servicio a la población, que pueda pagar menos y que tenga servicio las 24 horas del día sin apagones", afirmó Puerto. El presidente de la comisión señaló que los costos de las tarifas están relacionados con contratos considerados onerosos de administraciones anteriores y con el impacto que, según explicó, tiene el comportamiento internacional del petróleo en los costos de generación térmica. Como parte de la propuesta, se contempla realizar licitaciones públicas internacionales en las que participen empresas de generación renovable y térmica. La intención es promover una mayor competencia y reducir el costo de la energía a rangos de entre 8 y 10 centavos de dólar por kilovatio hora.