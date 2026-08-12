La UE está dispuesta a apoyar reforma eléctrica de Honduras e impulsar diálogo con sociedad civil

Tegucigalpa

La Unión Europea (UE) está dispuesta a apoyar las reformas eléctricas que impulsa Honduras con una subvención de 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares) destinados a apalancar inversiones energéticas, al tiempo que amplía la participación de la sociedad civil en sus proyectos de cooperación. La jefa de Cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín, dijo a EFE que Europa ha seguido "muy de cerca" las discusiones sobre la reforma eléctrica y considera necesaria su aprobación en el Parlamento hondureño para crear las condiciones que permitan concretar nuevas inversiones en el sector. "Estamos realmente a la espera de que la reforma se pueda dar para permitir que estas inversiones en la parte de transmisión se puedan concretar con diferentes actores financieros" en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, señaló. El Gobierno hondureño impulsa reformas para mejorar un sistema eléctrico que registra pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares anuales y cuyos problemas estructurales no han sido resueltos en las últimas dos décadas, según diversas fuentes.

De aprobarse la reforma, la cooperación europea prevé aportar a Honduras 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares) en fondos no reembolsables para apalancar inversiones energéticas de hasta 500 millones de euros (unos 577,1 millones de dólares) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), detalló Marín. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La UE analiza además un potencial financiamiento inicial de 200 millones de euros (unos 230,8 millones de dólares), enfatizó la diplomática, quien indicó que Europa ha compartido con las autoridades y otros actores hondureños su experiencia en la transformación del mercado eléctrico y las lecciones aprendidas para impulsar inversiones en generación, transmisión y distribución.

Ecoparques industriales

Marín agregó que Europa trabaja en una iniciativa para impulsar una red de ecoparques industriales en Honduras, con el objetivo de crear condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico, así como generar empleo, especialmente para los jóvenes. "Honduras tiene un potencial de industrialización muy amplio y creemos que los modelos de ecoparques o parques ecoindustriales tienen una oportunidad muy destacada de que Honduras exporte con más valor agregado dentro de sus cadenas productivas", explicó. La agenda europea incluye asimismo inversiones en infraestructura resiliente al cambio climático y proyectos para mejorar la conectividad. Entre 2021 y 2026, la UE ha comprometido 173 millones de euros (199,7 millones de dólares) en fondos no reembolsables para Honduras, los cuales han permitido movilizar hasta 700 millones de euros (808 millones de dólares) en inversiones, según Marín.

Más participación de la sociedad civil