Bancada Liberal afina consensos para aprobar reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional avanza en la búsqueda de consensos para aprobar la reforma al sector eléctrico, mientras la bancada del Partido Liberal afina su propuesta técnica y la Comisión de Energía analiza incorporar sus planteamientos en un dictamen unificado previsto para la próxima semana.

​La iniciativa impulsada desde el Congreso busca transformar la estructura operativa y financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), entidad que actualmente registra pérdidas superiores a los 50 millones de lempiras diarios.

Las negociaciones se concentran en asegurar un modelo de compras ágil y transparente, blindando al mismo tiempo la titularidad estatal del patrimonio energético.​ "Hemos incluido un artículo en donde se prohíben las contrataciones directas de energía; todas las contrataciones a partir de la vigencia de esa ley van a ser a través de licitaciones públicas, preferiblemente con el mecanismo de subasta inversa", expresó Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal.

​El bloque liberal sostiene que la subasta inversa es el esquema idóneo para adquirir potencia al precio más competitivo del mercado regional, imitando modelos aplicados en Centroamérica, donde los generadores compiten a la baja para ofertar la tarifa más económica al Estado.

​Para dotar de agilidad administrativa a la estatal sin recurrir a la privatización, la propuesta liberal plantea constituir las operadoras bajo la figura jurídica de sociedad mercantil unipersonal.

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Bajo este esquema, la totalidad de las acciones permanecen de forma exclusiva a nombre del Estado de Honduras, evitando los extensos plazos de la Ley de Contratación del Estado en la adquisición de insumos técnicos.

​Ante los señalamientos de sectores que advierten un posible riesgo de privatización con este modelo corporativo, la bancada introdujo un cerrojo constitucional al proyecto de ley.

​"Le pusimos un artículo que solo con mayoría calificada (86 votos) de este Congreso se puede cambiar la naturaleza pública de la Enee, transferir sus bienes o enajenarlos", aclaró Cálix.​

Por su parte, la Comisión de Energía del Congreso Nacional confirmó la recepción del documento liberal y valoró de forma positiva las coincidencias técnicas alcanzadas entre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y los insumos de la bancada opositora.​

El órgano legislativo enfatizó que la reestructuración del sector eléctrico es una medida impostergable tras cuatro décadas sin reformas profundas, respaldada por reuniones de socialización con organismos multilaterales de crédito, sectores productivos y bancadas parlamentarias.

​"La mayor cantidad de aportaciones que ha hecho el Partido Liberal es salvaguardar en su totalidad los bienes del Estado de generación como El Cajón, Cañaveral y Río Lindo", manifestó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía.

​La comisión dictaminadora constató que existen puntos de encuentro fundamentales en el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la operatividad del Operador del Sistema (ODS) y la urgencia de lanzar licitaciones públicas internacionales para sustituir más de 700 megavatios de contratos térmicos caros que vencerán en los próximos años.

​El cronograma legislativo prevé reuniones de trabajo entre los equipos técnicos de la bancada liberal, la comisión parlamentaria y ejecutivos del gobierno para unificar la redacción final del documento.

​"Esperamos que la próxima semana tengamos el dictamen final para discutir en el pleno del Congreso Nacional", concluyó Puerto.