Esto dice la resolución que oficializa a Jorge Cálix como diputado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió anoche habilitar la inscripción de Jorge Luis Cálix Espinal, exprecandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras en las elecciones primarias de 2025, como diputado propietario por el departamento de Olancho, tras aceptar una serie de renuncias que generaron una vacante en la planilla liberal. Mediante la Resolución 02-2026, el órgano electoral declaró con lugar la solicitud para que Cálix ocupe la posición cinco como diputado propietario, correspondiente al período legislativo 2026-2030, luego de aceptar la renuncia de Samuel Armando de Jesús García Salgado, quien había sido electo originalmente en esa curul.

La resolución establece que Cálix Espinal, con Documento Nacional de Identificación 0801-1985-10357, queda formalmente acreditado para asumir el cargo, instruyendo además la extensión de la credencial que lo reconoce como miembro del Congreso Nacional por Olancho.

En el mismo acto administrativo, el CNE aceptó la renuncia de Héctor Vidal Cerrato Zelaya al cargo de diputado suplente y dispuso que Samuel Armando de Jesús García Salgado pase a ocupar esa suplencia para el mismo período legislativo.

Cálix, quien fue una de las principales figuras del proceso interno del Partido Liberal en 2025 al competir como precandidato presidencial, regresa así a la arena legislativa tras quedar habilitado por el máximo órgano electoral, luego de completarse los procedimientos legales derivados de las renuncias presentadas.




