Cómo se eligen los ganadores de los Óscar 2026 y quiénes votan

Los ganadores de los Premios Óscar 2026 se deciden mediante un sistema de votación interno de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), organización que reúne a más de 10,000 miembros de la industria del cine. Estos integrantes están divididos en 17 ramas profesionales y actúan como los “jueces” del proceso.

Los votantes son actores, directores, guionistas, productores y otros especialistas del sector cinematográfico. Cada uno participa en distintas fases del proceso de selección, que culmina con la elección de los ganadores en cada categoría.

Cómo se eligen los ganadores

Etapa de nominación: La Academia está organizada en 17 ramas profesionales, entre ellas actores, directores, guionistas, editores y músicos. El principio que rige esta fase es “pares nominan a pares”: los actores nominan a actores, los directores a directores y así sucesivamente dentro de cada especialidad.

La categoría de Mejor Película es la excepción. En este caso, todos los miembros con derecho a voto dentro de la Academia pueden proponer candidatos.

Etapa de votación final

Una vez anunciados los nominados, todos los miembros de la Academia pueden votar en todas las categorías.

En categorías clave como Mejor Película, se utiliza un sistema de votación preferencial. Este método busca favorecer las producciones que cuentan con un respaldo amplio entre los votantes, en lugar de aquellas que generan posiciones muy divididas.

Quiénes son los jueces

Los “jueces” de los Premios Óscar son los más de 10,000 miembros de la AMPAS. Se trata de profesionales activos o retirados de la industria cinematográfica que ingresan por invitación de la Academia.

Entre ellos se encuentran: Actores y actrices reconocidos, Directores y productores, Guionistas, editores y directores de fotografía, Compositores y diseñadores de sonido, Especialistas en efectos visuales, Diseñadores de vestuario y maquillaje

Fechas clave de los Óscar 2026

Cierre de votaciones: principios de marzo de 2026. Ceremonia de entrega: 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

Controversias y debates

El sistema de votación de los Óscar ha sido objeto de críticas a lo largo de los años. Algunas voces señalan posibles favoritismos dentro de la industria y una histórica falta de diversidad en la composición de los votantes.

En respuesta, la Academia ha ampliado su membresía en la última década para incluir a más profesionales internacionales y representantes de distintos sectores de la industria.

El método de votación preferencial en Mejor Película busca reducir resultados polarizantes. Sin embargo, en ocasiones produce sorpresas al premiar películas con apoyo moderado, pero constante, entre los votantes.

