Britney Spears habría combinado varias sustancias, según la policía

Estados Unidos.

Los agentes detuvieron a Britney Spears bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas alrededor de las 9:28 p. m., del pasado miércoles, según informó la Patrulla de Carreteras de California a Page Six.

La Princesa del Pop fue detenida tras conducir su BMW negro "de forma errática a alta velocidad" cerca de la rampa de salida de Borchard Road en Newbury Park.

Spears, de 44 años, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en campo antes de ser arrestada e ingresada en la Cárcel Principal del Condado de Ventura.

Los resultados de su prueba química aún están pendientes y la investigación continúa.

Además, una fuente cercana a la ganadora del Grammy declaró a Page Six que los agentes también encontraron una sustancia desconocida dentro de su automóvil en el momento de su arresto.

Poco después de que Britney Spears fuera esposada, se informó que la llevaron a un hospital para que le realizaran una extracción de sangre y determinar su nivel de alcohol.

La cantante de "Gimme More" fue fichada a las 3:02 a. m. y liberada a las 6:07 a. m. del jueves por la mañana, según la oficina del Sheriff del Condado de Ventura. Su comparecencia está programada para el próximo 4 de mayo.